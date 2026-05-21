ラグビーリーグワンのプレーオフ（PO）は、5月23日の準々決勝で開幕する。21日は、同日に対戦する東京SGとBR東京が試合登録メンバーを発表した。

レギュラーシーズン（RS）5位で初のPO進出をしたBR東京は、CTBに今季初コンビとなる池田悠希（31）と礒田凌平（29）を並べた。オンライン会見したタンバイ・マットソン・ヘッドコーチ（HC）は「礒田は池田と過去にたくさん一緒にラグビーをしてきた。来季も視野に入れている」と話した。

リザーブにはFW6人を入れ、バックスは2人のみ。「リスクではある。相手FWが強いので、FWがしっかりフィニッシュできるオプションも大事なポイント」と説明。FW戦の勝利を重視するメンバー構成となった。

今季の東京SG戦は、2戦2敗。「ダビデとゴリアテのような感じがしている。すごく大きなチャレンジ」と話す。旧約聖書の「ダビデとゴリアテ」は、羊飼いの少年ダビデが、巨人のゴリアテを倒す話で、小さな者が知恵や勇気で大きな相手を倒す例えに用いられる。

初のPO進出のBR東京と、PO常連の東京SG。対戦成績は圧倒的に不利だ。その構図の対戦を、マットソンHCは「確か、ダビデは鎧のサイズが合わなくて脱いでしまう。自分のやり方で戦う」と説明する。

剣や槍ではなく、羊飼いが使う投石機でゴリアテを倒したダビデ。「しっかりと自分たちのラグビーをやること。それが自分たちの投石、意志です」と笑顔を見せた。