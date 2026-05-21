韓国の13人組グループ、SEVENTEENのMINGYU（29）が21日、都内で「イサックトーストソース＆ジャム発売記念イベント with SEVENTEEN MINGYU」に登壇した。

イサックトーストは韓国で約900店舗を展開するトースト専門店。長年愛されてきた特製ソースとキウイ、アップル、ピーチの3種類のフルーツジャムが日本で発売される。

ブランドアンバサダーを務めるMINGYUは「練習生の時からたくさん食べてきたので、モデルをさせていただけて特別な思い」と感慨深げ。オススメは「大きな果肉が入っているのでかみ応えがいい」というりんごジャムで、「食事をした後でも糖分を欲しがる自分がいるので、トーストを食べたりしますね」と話した。

プロモーションの映像撮影でも「本当にたくさん食べました」という。撮影時はソースもジャムもたっぷりのっており「本当に甘いですから、皆さん10個以上は食べないでください！」と注意喚起？ した。

トーストを食べるときのお供は「コーヒーよりもコーラ」派という。もしオリジナルジャムをつくるなら「豚肉ジャム。パンに豚肉のジャムを塗ったらベーコン味になるってどうでしょう」と独創的な発想で客席をわかせていた。

MINGYUの大型キービジュアルを展示するポップアップストアが25日まで東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAで、21日から6月1日まで大阪・HMV＆BOOKS NAMBAで開催される。