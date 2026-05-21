韓国の13人組グループ、SEVENTEENのMINGYU（29）が21日、都内で「イサックトーストソース＆ジャム発売記念イベント with SEVENTEEN MINGYU」に登壇した。

イサックトーストは韓国で約900店舗を展開するトースト専門店。長年愛されてきた特製ソースとキウイ、アップル、ピーチの3種類のフルーツジャムが日本で発売される。

MINGYUはブランドアンバサダーを務める。パンについてのトークでは「日本はおいしいパンがめっちゃある。メロンパン、コーンパン」とお気に入りを列挙。客席から「焼きそばパン」の声が飛ぶと、途端にけげんそうな表情を浮かべた。

「焼きそばパンは知っていますけど、僕のスタイルじゃない」と首を振る。「焼きそばは好き。パンも好き。パンはデザートだから、焼きそばパンはご飯とデザートみたいなものですから」と持論を展開。焼きそばパンだけでなくカレーパンも食べたことがないそうだが「カレーはソースみたいだから。でも焼きそばは…」と、麺とパンの組み合わせがどうしても納得できない様子だった。