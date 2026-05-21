新潟市が物価高対策として実施するプレミアム付きデジタル商品券。21日、新潟市が詳細を発表しました。



3600円分の商品券を3000円で発行します。プレミアム率は過去最大となる20パーセント。発行数は150万口で総額54億円が予定されています。1人最大10口まで購入可能ということです。



専用のアプリで申し込みを受け付け、精算も専用アプリで行われます。





【申し込み期間】7月15日（水）～7月31日（金）【購入期間】8月10日（月）～9月11日（金）【利用期間】8月10日（月）～12月25日（金）取扱店は小売店や飲食店など市内の参加店舗（2500店を想定）です。申し込み件数が販売を予定している150万口を上回った場合は抽選を行うということです。抽選結果の発表は8月10日（月）午前10時を予定しています。初のデジタル商品券ということで市は専用のコールセンターを設け利用の仕方などを説明するとしています。※専用コールセンター（取扱店、利用者向け）050-3816-9032土日・祝日・年末年始（12/26～1/3）を除く9:00～17:00