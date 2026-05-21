群馬出身の櫻坂46石森璃花、サンバのリズムで“ぐんまちゃん新曲”を熱唱 地元への想い【コメント全文】
群馬県の宣伝部長ぐんまちゃんの新楽曲「ぐんまちゃんバ！」のフルバージョンが21日に配信リリースされた。歌唱は、櫻坂46のメンバーで、群馬県出身の石森璃花が担当する。
【動画】櫻坂46・石森璃花、サンバのリズムで熱唱「ぐんまちゃんバ！」
「ぐんまちゃんバ！」は、一度聴いたら忘れられない、熱い群馬がもっと熱くなるサンバのリズム。歌は「ぐんまちゃんバ！隊 feat. 石森璃花（櫻坂46）」、作詞作曲は多胡邦夫氏が手掛けた。リリックビデオFull ver.が、YouTubeで公開されている。
■石森璃花メッセージ
――楽曲歌唱を担当しての感想
レコーディングをしながら、小さい頃の記憶や群馬で過ごした日々をたくさん思い出して、懐かしく温かい気持ちになりました。
歌詞にも懐かしさを感じる部分があり、特に｢暑い暑い夏を超えて 寒い寒い冬に耐えて 冷たい空っ風に晒された｣の部分は自転車で学校に通っていた日々を思い出しました。
――地元群馬への想い
学生時代の思い出や、家族と過ごした時間など、自分の原点にはいつも群馬があります。私にとって群馬県は帰るたびに心がほっと落ち着く大切な場所です。今回こうして群馬県に関わるお仕事をさせていただけたことを、本当にうれしく思っています！
――ぐんまちゃんへのメッセージ
群馬県で育った私にとって、ぐんまちゃんは昔から当たり前のようにそばにいた存在です。今回こうして音楽を通してぐんまちゃんとご一緒することができて、とてもうれしかったです！
ぐんまちゃん大好きです！（ハートマーク）
歌：ぐんまちゃんバ！隊 feat. 石森璃花（櫻坂46）
作詞作曲：多胡邦夫
編曲：宮野弦士
ボーカル：石森璃花
コーラス：fla-fula, CULA
エレキベース：宮野弦士
レコーディング・エンジニア：河野建明
ミックス・エンジニア：小太刀剛
マスタリング・エンジニア：小太刀剛
プロデューサー：宇佐美友章
プロジェクト・プロデュース：群馬県
【動画】櫻坂46・石森璃花、サンバのリズムで熱唱「ぐんまちゃんバ！」
「ぐんまちゃんバ！」は、一度聴いたら忘れられない、熱い群馬がもっと熱くなるサンバのリズム。歌は「ぐんまちゃんバ！隊 feat. 石森璃花（櫻坂46）」、作詞作曲は多胡邦夫氏が手掛けた。リリックビデオFull ver.が、YouTubeで公開されている。
――楽曲歌唱を担当しての感想
レコーディングをしながら、小さい頃の記憶や群馬で過ごした日々をたくさん思い出して、懐かしく温かい気持ちになりました。
歌詞にも懐かしさを感じる部分があり、特に｢暑い暑い夏を超えて 寒い寒い冬に耐えて 冷たい空っ風に晒された｣の部分は自転車で学校に通っていた日々を思い出しました。
――地元群馬への想い
学生時代の思い出や、家族と過ごした時間など、自分の原点にはいつも群馬があります。私にとって群馬県は帰るたびに心がほっと落ち着く大切な場所です。今回こうして群馬県に関わるお仕事をさせていただけたことを、本当にうれしく思っています！
――ぐんまちゃんへのメッセージ
群馬県で育った私にとって、ぐんまちゃんは昔から当たり前のようにそばにいた存在です。今回こうして音楽を通してぐんまちゃんとご一緒することができて、とてもうれしかったです！
ぐんまちゃん大好きです！（ハートマーク）
歌：ぐんまちゃんバ！隊 feat. 石森璃花（櫻坂46）
作詞作曲：多胡邦夫
編曲：宮野弦士
ボーカル：石森璃花
コーラス：fla-fula, CULA
エレキベース：宮野弦士
レコーディング・エンジニア：河野建明
ミックス・エンジニア：小太刀剛
マスタリング・エンジニア：小太刀剛
プロデューサー：宇佐美友章
プロジェクト・プロデュース：群馬県