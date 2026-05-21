Aぇ! group佐野晶哉、＝LOVE野口衣織からの絶賛に感謝「初めて好感度のアガるエピソードを…」
アイドルグループ・＝LOVEの野口衣織が21日、都内で行われた映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）完シェー報告会に登壇した。Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉が演じる6つ子のうち、佐野演じるチョロ松との共演が多かったという野口が撮影エピソードを明かした。
【写真】ドヤ顔！成功して喜びをみせる小島健
野口はチョロ松が推している地下アイドル・橋本にゃーを演じているが「アイドルらしいキュルキュルした性格と毒舌なシーンもある」とすると「普段とは全然違う？」と司会からツッコまれると「うーん…まぁそういうことにしておきます」と意味深な微笑み。
さらに「佐野さんはカットされるたびに自分のシーンを何度も見直していて作品に対するリスペクトを感じました。私も頑張らなきゃな、と気合が入りました」と刺激を受けたことを明かすと、その前に西村から「布団で寝てるシーンでガチ寝していた」とバラされていた佐野は「初めて好感度のアガるエピソードを…」と感激した。
劇中では佐野がヲタ芸にも挑戦しているが「練習している姿を拝見したんですが、やったことあったんですか？」と聞き、佐野は「初めてです！（笑）」と回答。野口は「本当にお上手。キレがすごかった！」と太鼓判を押していた。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』をもとにした今の主人公は、松野家の6つ子、おそ松（佐野）、カラ松（正門）、チョロ松、一松（小島）、十四松（草間リチャード敬太）、トド松（西村）。20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートだ。
普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになって…時代が6つ子に追いついた（!?）そんなことある（!?）一体世界はどうなってしまうのか（!?）運命は6つ子に託された…（!?）
このほか、渡邉美穂、なえなの、宮内ひとみ、船越英一郎、川村泰祐監督が参加した。
【写真】ドヤ顔！成功して喜びをみせる小島健
野口はチョロ松が推している地下アイドル・橋本にゃーを演じているが「アイドルらしいキュルキュルした性格と毒舌なシーンもある」とすると「普段とは全然違う？」と司会からツッコまれると「うーん…まぁそういうことにしておきます」と意味深な微笑み。
劇中では佐野がヲタ芸にも挑戦しているが「練習している姿を拝見したんですが、やったことあったんですか？」と聞き、佐野は「初めてです！（笑）」と回答。野口は「本当にお上手。キレがすごかった！」と太鼓判を押していた。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』をもとにした今の主人公は、松野家の6つ子、おそ松（佐野）、カラ松（正門）、チョロ松、一松（小島）、十四松（草間リチャード敬太）、トド松（西村）。20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートだ。
普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになって…時代が6つ子に追いついた（!?）そんなことある（!?）一体世界はどうなってしまうのか（!?）運命は6つ子に託された…（!?）
このほか、渡邉美穂、なえなの、宮内ひとみ、船越英一郎、川村泰祐監督が参加した。