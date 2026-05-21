◆バレーボール ▽女子日本代表 紅白戦・第２戦（２１日、千葉ポートアリーナ）

有観客で行われ、第１セット（Ｓ）の先発は紅組がセッター・栄絵里香（ＳＡＧＡ久光）、アウトサイドヒッター（ＯＨ）・秋本美空（ドレスナーＳＣ）、鴫原ひなた（刈谷）、広田あい（ＮＥＣ川崎）、ミドルブロッカー（ＭＢ）・宮部藍梨、甲萌香（ＮＥＣ川崎）、リベロは岩沢実育が先発した。

対する白組はセッター・中川つかさ（ＮＥＣ川崎）、ＯＨ宮部藍梨の妹・愛芽世（あめぜ）、北窓絢音（ＳＡＧＡ久光）、練習生のバルデス・メリーサ、ＭＢ山口真季（ＫＵＲＯＢＥ）、井上未唯奈（ＳＡＧＡ久光）、リベロ・福留慧美（姫路）が先発した。

セッターとリベロは交代制で、１８日の第１戦で新チームが今季本格始動。この日、宮部姉妹はネットをはさんで対決し、主将の石川真佑、千葉出身のエース格・佐藤淑乃はともに白組でベンチスタートとなった。タイムアウトは何度でも取ってよく、フェルハト・アクバシュ監督は両チームに指示を出す紅白戦ならではの光景も広がった。第１Ｓは白組が２５―２０で先取した。

アクバシュ・ジャパンの２季目の今季は、２８年ロサンゼルス五輪の出場権を懸けた重要なシーズン。８月のアジア選手権（中国）で優勝すれば、最短で五輪切符獲得となる。