「サントリー杯」（２１日、宮島）

宮島ボートのサントリー杯は２１日に最終日を迎え、小雨の中で優勝戦が争われた。ホームは向かい風２メートル。スロー３艇は横一線の好スタートを決め、１号艇の重木輝彦（３８）＝兵庫・１０４期・Ａ１＝はコンマ１３のタイミング。１周１Ｍを先制し先頭に立った。２コースから差した西村拓也（大阪）は２Ｍの全速ターンで２番手に浮上。６コース戦の新田洋一（広島）が２周１Ｍ差して３番手に続き、３連単は２０１０円をつけた。

今大会はいつの間にか重木カラー一色。予選１位、準優、優勝戦で逃げての王道Ｖで宮島は初制覇。水上パレードでは重木の代名詞であるスパイシーポーズと、カレーの聖地・インドのナマステポーズを交互に行いファンへの感謝を伝えた。

重木と言えば、ボートレーサーであり、スパイスカレーのプロデューサー。カレーが好きすぎて１０年前からイベントでカレー店を出店。スパイスの利いたこだわりのカレーが好評となり、昨年からレトルトカレーの販売にまで事業は拡大した。本場インドで修行に励んだ熱量で、今や重木と言えばカレーと定着。シゲキという名前と、スパイスがマッチングし本業もカレー道も好調だ。

好素性機を引き当てた今節、重木のコメントはカレーまみれ。「素材がいいので、あとは調理人次第」。「ぐつぐつ煮込んでいい感じ」。「カレーは３日目が一番美味しくなる」と３日目に連勝を飾り、西村を抜いてトップに躍り出た。枠に応じてスパイスを利かせたり、マイルドに仕上げたり、インからアウトまでどのコースからもスパイシーなレースを繰り広げて優勝で完結。「もう６日間も煮込んだんで味は最高」と完璧な味ならぬ足に仕上げた。副賞はサントリービールの金麦５００ミリ缶が２ケース。「カレーにはビールがよく合う」と勝利の美酒までセットされていた。

みんなを楽しませてくれた一方、期初めの尼崎でフライングを切ったばかりで内心はヒリヒリ。「事故のできない緊張感の中で戦えて本当に刺激的。ピリッとスパイスの利いた一節だった」と振り返る。「前回の宮島（２４年９月）もエンジンが出ていて予選は１位。でも準優で吉田凌太朗（愛知）に差されて優勝戦は４号艇。中島秀治（滋賀）が優勝して僕は２着。アレが悔しくて、次は優勝したいと思っていた」と胸に秘めた思いを今節にぶつけた。

広島とは縁があり、幼少期に遊びに来ていた町。「おじいちゃんのお墓参りに行って、優勝の報告をしようかな」とニッコリ。大好きなスパイスカレーを通して、ボートレースの魅力を発信。カレーのように味わい深い人間力を持つ、重木のカレーとレースの進化に今後も注目だ。（カレー大好き記者・野白由貴子）