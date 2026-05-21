高市首相は２１日、首相官邸で開いた中東情勢に関する関係閣僚会議で、原油から精製されるナフサ（粗製ガソリン）由来の石油製品について、流通過程での目詰まり解消に取り組むよう指示した。

中東からナフサの輸入が落ち込んでも、政府は「供給継続は可能」との説明を繰り返しているが、包装の見直しや値上げなど身の回りの商品への影響は広がっており、供給不安の解消にはつながっていない。

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財務省が２１日発表した４月の貿易統計（速報）によると、中東からの輸入数量は原粗油が前年同月比６７・２％減の３８４万キロ・リットルで過去最大の減少率となった。ナフサなどの揮発油は７９・４％減の３４・２万キロ・リットルで、代替調達により米国からの輸入数量が２０６倍に増えたが、世界全体では３７・７％減と落ち込んだ。

経済産業省によると、ナフサの国内供給量は月平均２８３万キロ・リットル（２０２４年）。中東からの輸入が１２７万キロ・リットルと４割強を占め、中東以外からが４５万キロ・リットル、国内精製は１１１万キロ・リットルだった。

政府は、代替の調達先として米国やアルジェリア、ペルーなど中東以外からの輸入量が５月は１３５万キロ・リットル超に増えると見込む。国内精製は、放出した石油備蓄を活用して１１１万キロ・リットルを維持。ナフサからつくる中間製品の在庫をナフサ換算で約５００万キロ・リットル分と見積もり、中東からの落ち込みを穴埋めできると想定している。

高市首相は「原油やナフサ由来の化学製品を含む石油製品は、年を越えて供給継続は可能だ」との認識を改めて示した。だが、ナフサの供給不安は収まっていないのが実情だ。

日本自動車工業会（自工会）の佐藤恒治会長（トヨタ自動車副会長）は２１日の記者会見で、ナフサについて「全体として回復方向に向かっていると理解しているが、一部で過剰な購入意向が見受けられる」と流通の目詰まりを指摘。経済同友会の山口明夫代表幹事は２１日の記者会見で、「（流通網を）もっと可視化し、心理的な不安を払拭（ふっしょく）することが重要だ」と政府に求めた。

石油化学工業協会が２１日発表した４月のエチレン生産設備の稼働率は前月比１・５ポイント低い６７・３％と、記録が残る１９９６年以降で最低水準だった。エチレンはナフサを原料とする基礎製品で、工藤幸四郎会長（旭化成社長）は「ナフサの価格は高止まりしており、中期的に価格は大きな問題になる」と述べた。