20日夕方、車と衝突した原付バイクは、高校生が2人乗りをしていました。



原付バイクを運転していた男子高校生が意識不明の重体で、合わせて3人が重軽傷を負いました。



事故があったのは、熊本県上益城郡嘉島町上六嘉の町道交差点です。



■溝江翔平アナウンサー

「2人乗りをしていた原付バイクは、この道を走ってきました。そしてこちらの交差点で左から走ってきた車にぶつかったということです。ただ、この現場を見てみると左側はそれほど見通しは悪くありません。」



20日午後6時前、益城町方面から西へ向かっていた原付バイクが南から直進してきた車と出合い頭に衝突し、車は数十メートル先の田んぼに転落しました。

この事故で原付バイクを運転していた熊本市の17歳の男子高校生が全身を強く打ち意識不明の重体となり、同乗していた10代の男子高校生は左手首を骨折。



車を運転していた50代の女性会社員も鎖骨を折る大けがをし、同乗していた70代女性も腰の痛みを訴えています。



高校生は原付バイクに2人乗りしていて、事故直前に巡回中のパトカーが止まるよう求めましたがそのまま走り去り、事故を起こしたということです。



原付バイクは衝突したあと走行中の軽自動車にも接触しました。

警察は、原付バイクを運転していた高校生はヘルメットをかぶっていたものの、同乗していた高校生はかぶっていなかったとみています。



原付バイク側に一時停止の標識があり、警察が事故の詳しい状況を調べています。