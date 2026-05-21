Ａぇ！ｇｒｏｕｐの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉と関西ジュニアの西村拓哉が２１日、都内で映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」（６月１２日公開）の「完シェー報告会」に登壇した。

「おそ松さん」は故赤塚不二夫さんの名作ギャグ漫画「おそ松くん」が原作。２０歳を過ぎてもクズでニートだが、どこか憎めない６つ子が主人公の、何でもありの予測不可能な物語となる。長男・おそ松役の末澤は「より新しい楽しい作品になった自信はありますね」と笑顔で、「６つ子が関西勢だったんで、自然な会話のテンポ感は僕たちならでは。映画自体がスケールアップしている部分もある。すばらしい作品になっていると思います」とうなずいた。さらに「公開が梅雨の時期。ジメジメした気持ちをこの映画をい見て笑い飛ばしてくれたら」とも呼びかけた。

印象的なエピソードについて、三男・チョロ松役の佐野は「正門くんが、アドリブで大先輩・木村（拓哉）さんのモノマネをしだしてびっくりしましたね」と切り出した。すると、次男・カラ松役の正門は「カチカチの台本です！僕のせいじゃないです。脚本家が悪いんです」と必死に弁明して笑わせていた。

イベントには、渡邉美穂、なえなの、＝ＬＯＶＥの野口衣織、宮内ひとみ、船越英一郎、川村泰祐監督も登壇した。大ヒット祈願の巨大だるま落としも行われ、観客を盛り上げていた。