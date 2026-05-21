【マクロスモデラーズ】 5月21日22時配信

「マクロス」公式Xは、5月21日22時配信となる「マクロスモデラーズ」において、アオシマのプラモデル「VF-11B」が取り上げられることを告知した。

「VF-11B」は試作品が第64回静岡ホビーショーで展示されていた。「VF-11B」はこれまで美少女キャラクターが三段変形のバルキリーをまとう「V.F.G.(ヴァリアブル ファイター ガールズ)」のノウハウを活かしながら、VF-11Bそのものをモチーフとしたプラモデルとなる。開発者によれば、V.F.G.での「マクロスF VB-6 ケーニッヒ・モンスター」がかなり機体をしっかり表現できたことがきっかけの1つとのこと。

VF-11は様々なバリエーションがあり、VF-11Bは「マクロスプラス」に登場した機体。作中ではVF-1の後継機として広く普及したが、「マクロスプラス」、「マクロス7」ではより最新技術を応用した機体が登場するため"引き立て役"という色も強かった。このため、立体化もあまり多くない。

アオシマの「VF-11B」コクピットのカバーを変え、三段変形を実現、各形状のプロポーションも良好だった。VF-11のバトロイド形態は胴体が折り曲がり重なる形での変形になる。また脚部の付け根もかなり負荷がかかる設計となっている。開発者はこのVF-11の変形システム、各プロポーションをプラモデルでいかに表現するか、ここに注力しているという。より深掘りされる番組内容に期待したい。

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【ホビーショーでの試作品】

(C)1994,1995 BIGWEST/MACROSS PLUS PROJECT