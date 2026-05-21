「こどもの視点」で物事をとらえる体験型の展覧会が、5月22日から名古屋で始まります。

【写真を見る】小学1年のランドセルは大人でいう約19キロの重さ 大人が“こどもの視点”で理解を深める体験型の展覧会 5月22日から名古屋PARCOで開催

この展覧会は、大人がこどもの立場になることで、こどもへの理解を深めてもらうことが狙いです。

こどもの視点を楽しみながら学ぶ

（相澤和樹記者）

「小学1年生のランドセルは、大人に置き換えると約19キロの重さだそうです。あぁ、重い」



小学生にとってのランドセルの重さや、自分の背丈よりもはるかに大きな人たちから叱られた時のプレッシャーなど、こどもの視点を楽しみながら学ぶことができます。

「育児中の方や普段こどもと接点がない方も」

（こどもの視点ラボ 沓掛光宏さん）

「ママ・パパといった育児中の方にも見ていただきたいが、これから親になるプレママ・プレパパや学生など普段こどもと接点がない方にもぜひ見てほしい」



「もっと！こどもの視展～こどもになる12の体験～」は、5月22日～7月5日まで名古屋PARCOで開催されます。