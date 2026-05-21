「綺麗なボディライン」桜田ひより、肌見せ圧巻スタイルに反響！ 「めちゃくちゃ透明感がすごい」「魅力的」
ファッション誌『ar』（主婦と生活社）の公式Instagramは5月20日、投稿を更新。モデルで俳優・桜田ひよりさんのスタイルの良さが際立つ、肌見せコーディネート姿を公開しました。
【画像】桜田ひよりの肌見せ圧巻スタイル
コメントでは「ひよりちゃん可愛すぎる」「可愛い！めちゃくちゃ透明感がすごい！！」「色白ですねー」「本当に可愛くてセクシーです…！おでこを出したヘアスタイルも、すごく元気で夏っぽくて素敵だし、 お腹見せコーデで綺麗なボディラインも際立っていて、本当に魅力的です。めちゃくちゃ好きです！！」「アール編集部様、神」と、歓喜の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【画像】桜田ひよりの肌見せ圧巻スタイル
「ひよりちゃん可愛すぎる」同アカウントは「6/12発売の ar7月号カバーを飾るのは、桜田ひより さん！」とつづり、1枚の画像を投稿。桜田さんが、黒いクロップドトップスとミニスカートを着用し、ポーズを取った姿です。すっきりとしたウエストや引き締まったボディがあらわになっており、肌の白さも際立っています。
「5月になっちゃうね」桜田さんは自身のInstagramで、さまざまなオフショットを披露しています。4月30日には「5月になっちゃうね」と、車の中でピースをした自撮りショットを投稿していました。こちらもとてもかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)