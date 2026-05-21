RB大宮が2026/27シーズンの新ユニホームを発表！新たにアディダスとサプライヤー契約
RB大宮アルディージャは５月21日、『RB OMIYA ARDIJA 2026/27 NEW PARTNER & UNIFORM LAUNCH EVENT』を開催した。
イベント内では、RB大宮株式会社の代表取締役社長兼CEOを務めるマーク・オーブリー氏がアディダスジャパン株式会社とのオフィシャルサプライヤー契約締結を発表。RB大宮アルディージャおよびRB大宮アルディージャWOMENの両チームが、2026/27シーズンより着用するアディダスブランドのユニホーム、フィールドプレーヤー（FP）用の１st・２nd及びGK用の１st・２nd・３rdのデザインを公表した。
FP・１stユニホームのコンセプトは『Sonic Boom』。ネイビーカラーをベースに脇部分から腰にかけて走るオレンジの５本線が特徴となっている。詳細は以下の通りだ。
「RB大宮アルディージャには、長く秘められてきた力がある。2026/27シーズン1stユニホームは、その力が音速の壁を超えて解き放たれる瞬間 の“Sonic Boom”を表現する一着。ネイビーのボディに走る、５本のオレンジの閃光がクラブカラーを表現。それは、クラブが音速で駆け抜けた軌跡であり、同時に、五街道へと繋がる大宮の象徴でもある。ピッチに、スタンドに、そして日本中に轟く衝撃波と共にRB大宮アルディージャは駆け上がる」
一方、FP・２ndユニホームのコンセプトは『Through the Clouds』。白を基調に、襟元から肩にかけて黒のスリーストライプスが施されている。詳細は以下の通りだ。
「RB大宮アルディージャの行く先に、限界はない。2026/27シーズン２ndユニホームは、クラブが雲を突き抜け、その先へと昇りゆく姿を纏う一着。ボディに走る白のストライプは、厚い雲を貫いて地上へ降りそそぐ光の柱。雲を超えて、もっと高みへ。RB大宮アルディージャは、新たな舞台へ進み続ける」
なお、GKのユニホームは、１stがオレンジ、２ndが水色、３rdが黒のカラーリングになっている。
世界的なブランドと新たにタッグを組んだRB大宮。クラブの“新時代”を象徴する一着になりそうだ。
取材・文●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
イベント内では、RB大宮株式会社の代表取締役社長兼CEOを務めるマーク・オーブリー氏がアディダスジャパン株式会社とのオフィシャルサプライヤー契約締結を発表。RB大宮アルディージャおよびRB大宮アルディージャWOMENの両チームが、2026/27シーズンより着用するアディダスブランドのユニホーム、フィールドプレーヤー（FP）用の１st・２nd及びGK用の１st・２nd・３rdのデザインを公表した。
「RB大宮アルディージャには、長く秘められてきた力がある。2026/27シーズン1stユニホームは、その力が音速の壁を超えて解き放たれる瞬間 の“Sonic Boom”を表現する一着。ネイビーのボディに走る、５本のオレンジの閃光がクラブカラーを表現。それは、クラブが音速で駆け抜けた軌跡であり、同時に、五街道へと繋がる大宮の象徴でもある。ピッチに、スタンドに、そして日本中に轟く衝撃波と共にRB大宮アルディージャは駆け上がる」
一方、FP・２ndユニホームのコンセプトは『Through the Clouds』。白を基調に、襟元から肩にかけて黒のスリーストライプスが施されている。詳細は以下の通りだ。
「RB大宮アルディージャの行く先に、限界はない。2026/27シーズン２ndユニホームは、クラブが雲を突き抜け、その先へと昇りゆく姿を纏う一着。ボディに走る白のストライプは、厚い雲を貫いて地上へ降りそそぐ光の柱。雲を超えて、もっと高みへ。RB大宮アルディージャは、新たな舞台へ進み続ける」
なお、GKのユニホームは、１stがオレンジ、２ndが水色、３rdが黒のカラーリングになっている。
世界的なブランドと新たにタッグを組んだRB大宮。クラブの“新時代”を象徴する一着になりそうだ。
取材・文●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部）
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