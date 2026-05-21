三重県津市の山林火災。火は20日にほぼ消し止められましたが、21日は雨の影響で消火活動ができず、警戒が続いています。

【写真を見る】“鎮火”のめどは依然立たず… 三重･津市の山林火災 21日は雨で消火活動できず警戒続く 美杉町下多気付近

（岡部蒼人記者）

「現場では雨が降り始めました。鎮火に向けて、消防車両が山に入っていきます」

19日午後、林業が盛んな津市美杉町下多気付近で発生した山林火災。19日に現場の消防隊員が撮影した動画には、急斜面に広がる火の手が映っています。

斜面に植えられた木々には、幹を保護するための布が巻かれています。消火活動は夜通しで行われ、20日午後6時過ぎに火はほぼ消し止められました。

この火事で、山林約10ヘクタールが焼けましたが、住宅への被害やけが人は確認されていません。

鎮火のめどは依然たたず…

（近くに住む人）

「広がらないといいなと思っていたので、よかった」

「ありがたい、みんなのおかげ喜んでいる」

ただ、21日は朝から雨が降り、消防は現場に入ることはできず、鎮火のめどは立っていません。消防は引き続き24時間体制で警戒を続ける方針です。