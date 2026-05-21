なえなの、マネージャーから確認「なえちゃんはハゲってOK？」 『おそ松さん』チビ太役オファー…TikTokのエフェクト試す
タレントでインフルエンサーのなえなのが21日、都内で行われた映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）完シェー報告会に登壇した。 Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉が演じる6つ子の幼なじみ・チビ太役のなえなのは「劇中では髪の毛が一本しか生えてない…」と自分の役を紹介した。
オファーを振り返りなえなのは「（チビ太役だと）言われる前にマネージャーさんに、『なえちゃんはハゲってOK？』って言われて」と衝撃の質問を回想。そこで「わからなかったから、ハゲにできるエフェクトがあって…それで一回みて、まぁいけるか、と。『やります』っていったら『チビ太』ですって」と振り返り沸かせた。
【写真】ドヤ顔！成功して喜びをみせる小島健
実際に、果敢に演じきったなえなのだが「新鮮でした。さっぱりしているかとおもいきや自分の毛は中に入っているので蒸れるんです」と苦労を明かしつつ「毎回3時間かけてつるっぱげにしてもらいました」と達成感をみせていた。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』をもとにした今の主人公は、松野家の6つ子、おそ松（佐野）、カラ松（正門）、チョロ松（佐野）、一松（小島）、十四松（草間リチャード敬太）、トド松（西村）。20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートだ。
普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになって…時代が6つ子に追いついた（!?）。そんなことある（!?）。一体世界はどうなってしまうのか（!?）。運命は6つ子に託された…（!?）。
このほか、渡邉美穂、なえなの、野口衣織（＝LOVE）、宮内ひとみ、船越英一郎、川村泰祐監督が参加した。
オファーを振り返りなえなのは「（チビ太役だと）言われる前にマネージャーさんに、『なえちゃんはハゲってOK？』って言われて」と衝撃の質問を回想。そこで「わからなかったから、ハゲにできるエフェクトがあって…それで一回みて、まぁいけるか、と。『やります』っていったら『チビ太』ですって」と振り返り沸かせた。
実際に、果敢に演じきったなえなのだが「新鮮でした。さっぱりしているかとおもいきや自分の毛は中に入っているので蒸れるんです」と苦労を明かしつつ「毎回3時間かけてつるっぱげにしてもらいました」と達成感をみせていた。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』をもとにした今の主人公は、松野家の6つ子、おそ松（佐野）、カラ松（正門）、チョロ松（佐野）、一松（小島）、十四松（草間リチャード敬太）、トド松（西村）。20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートだ。
普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになって…時代が6つ子に追いついた（!?）。そんなことある（!?）。一体世界はどうなってしまうのか（!?）。運命は6つ子に託された…（!?）。
このほか、渡邉美穂、なえなの、野口衣織（＝LOVE）、宮内ひとみ、船越英一郎、川村泰祐監督が参加した。