◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）

週中の取材で引っ掛かっていた事がある。ルメール騎手が発した「前走は少しびっくりした」というコメントだ。ドリームコアの桜花賞（９着）の出脚が、２走前のクイーンＣ（１着）とあまりにも違いすぎたために口を突いた言葉。前走のＧ１ではうながしても全く進んでいかず、１コーナーまでに他馬に両側から挟まれる形でリズムを欠いたのに対し、後者は好位から引っ張り通しで運び、手応えの差は歴然。名手は驚くほどの行きっぷりの悪さを「集中していなかった。気持ちが良くなかったね」と説明した。

しかし、３戦３勝のホームである東京なら、本命はドリームコアでいい。この舞台では行きっぷりがまるで別馬のように違う。６枠１２番に入ったが、行き脚さえつけば好位で立ち回り、きっちりと折り合う２走前のようなレースがかなう。思えば、母のノームコアが見せたベストパフォーマンスと言えば当時のＪＲＡレコードを叩き出した１９年ヴィクトリアマイルだろう。【２０２１】と舞台巧者でもあった母の血統面からも強調できる。

当日の天候が微妙だが、父は日本ダービー馬キズナで、母の父がパワータイプのハービンジャー。加えて、５００キロ台と馬格もある。切れ味を身上とするタイプには不利に働く芝状態でも、問題なくこなせる下地がある。転厩は気になるところだが、過去１０年で４勝を挙げるルメール騎手が３戦連続の手綱で「もっといい結果が期待できる」と言うなら乗り越えられる。（石行 佑介）