◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―中日＝雨天中止＝（２１日・甲子園）

中日・杉浦稔大投手が出場選手登録を抹消された。４月に日本ハムから金銭トレードで加入。セットアッパーとして期待されたが、１１試合の登板で防御率６・５２と苦戦していた。

井上一樹監督は「投手コーチの話を聞いても、少し迷いがあるということ。本人からもウィニングショットや直球のキレがすっきりしないという話を聞いたから」と説明。それでも「清水、メヒア、杉浦。なんとか（要所の中継ぎで）頑張ってほしいメンバー」と指名。「最低１０日は登録できないけど、ゆっくりしている暇はない。セ・リーグの打者の傾向にも気付き始めていると思う。（頭の整理も含め）リフレッシュして」と復調を願った。

チームは開幕からリリーフ陣が苦戦。２０日の阪神戦でも終盤の３イニングで７点差を逆転されたばかりだ。守護神・松山につなぐ継投については「固定といってられる立場ではない成績。これだけブルペンが崩れてしまっている。誰でいくとは断言できないし、ゲームの流れ、登板間隔も考えて。昨日だって、そのつもりで出しているわけだけど、展開を見てになる」と冷静に語った。