阪神・高橋遥人投手が無傷の５連勝をかけて、予定通り２２日の巨人戦（東京Ｄ）に先発する。同カードは３月２８日（東京Ｄ）に３安打完封を挙げて以来となる。

左腕は２１日の甲子園での練習後に取材対応。対巨人について「試合は見ていないんですけど、結果だけ見ていたら７連勝でしたっけ。なので勢いがあるんじゃないかなという感じです。実際に見ているわけではないので、そんなに先入観を持たずに、どういう状況でも試合をつくれるようにという感じです」と話した。

今季は４８イニングを投げて被本塁打なし。それでも「いい当たりもあるし、フェンス際まで行っているのもあるので、本当に守ってもらっているおかげ。意識したら打たれるので、僕は最近みんなによく聞かれたりするので『そろそろ打たれるんじゃないかな』と思いながら」と、こだわりは見せなかった。

驚異的な防御率０・３８に関しては「いつかは（ある程度の数字に）落ち着くんだろうなと思っています。だいたいのところで。しっかりそこにあらがっていきたいというのはあるんですけど。そんな感じです」と冷静に分析。２２日の相手先発の巨人・井上が理想の左腕として自身の名前を挙げたと聞くと「いや、向こうの方が球が速いし。僕こそ、向こうみたいなボールを投げられるようになりたいという感じです」と褒め返した。

最後に無敗を続けていることに関しては「しっかり試合つくって勝ちに貢献できるように。その延長線上に自分の成績もついてくるんじゃないかと思うんですけど。何でもいいです。言いづらいです。ありがとうございます」と苦笑いしていた。