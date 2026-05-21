

（C）PRODUCE 101 JAPAN 新世界

日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の#9が、5月21日21時より「Lemino（R）」で独占無料配信される。

先週配信された#8ではコンセプト評価が始動し、今回のために書き下ろされた5曲のチームメンバー発表と第2回順位発表式が行われた。順位発表式では、これまでの熾烈な競争を勝ち抜いてきた50人の練習生から、次のステージへ進む35人へと絞り込まれた。

今夜配信の#9では、いよいよ生き残った35人によるコンセプト評価チーム再編成が行われる。各チームの上限は7人と定められており、順位発表式を経て7人を超えてしまったチームの場合、チーム内投票で移動メンバーを決めるという残酷なシステムが待ち受けている。「何を基準で選べばいいんだろう」と頭を抱えて悩む練習生たち。実力者揃いのメンバーのなかで誰を移動メンバーとして選択するのかという苦渋の決断や、自分は選ばれないのではないかと自信を無くしてしまう練習生の姿も映し出される。

さらに本編では、前シーズンのトレーナーとして圧倒的な存在感を放った、ダンサーであり振付師のYUMEKIが登場。公開された予告映像では、「レベルが低すぎる」と練習生に厳しく指導する衝撃的なシーンが早くも話題を呼んでいる。また、数々のグローバルアーティストを手掛ける世界的コレオグラファーのペク・グヨンも登場し、練習生たちへ熱い喝を入れる一幕も。厳しい現実とプロの洗礼を浴びた練習生たちの再編成後のコンセプト評価は、一体どのような展開を迎えるのか。大きな注目が集まる。

なお、本作の熱狂は日本国内にとどまらず、グローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」を通じて、グローバル同時配信、投票も可能で、全世界から熱い参加が相次いでいる。

ファイナルは6月6日13時30分~15時25分にLeminoでの生配信と日本テレビ系列全国ネットでの生放送。