欧州株 底堅く推移、序盤の下げから上昇に転じる
欧州株 底堅く推移、序盤の下げから上昇に転じる
東京時間19:15現在
英ＦＴＳＥ100 10431.90（-0.44 0.00%）
独ＤＡＸ 24867.23（+129.99 +0.53%）
仏ＣＡＣ40 8146.76（+29.34 +0.37%）
スイスＳＭＩ 13451.58（+52.29 +0.39%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:15現在
ダウ平均先物JUN 26月限 50198.00（+104.00 +0.21%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7454.50（+2.75 +0.04%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29379.50（-11.00 -0.04%）
東京時間19:15現在
英ＦＴＳＥ100 10431.90（-0.44 0.00%）
独ＤＡＸ 24867.23（+129.99 +0.53%）
仏ＣＡＣ40 8146.76（+29.34 +0.37%）
スイスＳＭＩ 13451.58（+52.29 +0.39%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:15現在
ダウ平均先物JUN 26月限 50198.00（+104.00 +0.21%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7454.50（+2.75 +0.04%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29379.50（-11.00 -0.04%）