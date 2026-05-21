欧州株　底堅く推移、序盤の下げから上昇に転じる
東京時間19:15現在
英ＦＴＳＥ100　 10431.90（-0.44　0.00%）
独ＤＡＸ　　24867.23（+129.99　+0.53%）
仏ＣＡＣ40　 8146.76（+29.34　+0.37%）
スイスＳＭＩ　 13451.58（+52.29　+0.39%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:15現在
ダウ平均先物JUN 26月限　50198.00（+104.00　+0.21%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7454.50（+2.75　+0.04%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　29379.50（-11.00　-0.04%）