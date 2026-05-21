横浜市で渋滞で停車していた車列に車が突っ込み、あわせて少なくとも8台が絡む事故が起きました。事故を起こした車の運転手は現場から逃走していて、警察が行方を追っています。

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21日正午すぎ、警察に「乗用車4台くらいの事故」との通報が入りました。多重事故が発生したのは、神奈川県横浜市です。

ボンネットがひしゃげた車両。追突の衝撃なのか、歩道に乗り上げているような状況の軽自動車もありました。軽自動車の後方へ回ると荷台部分が完全につぶれていました。

警察によりますと、この事故で5人が病院に搬送され、軽傷だということです。

事故を起こしたとみられるのは、黒色の車。事故の後、現場に車を乗り捨てて現在も逃走中だといいます。

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現場は、横浜市にある保土ヶ谷バイパス下川井インターチェンジの入り口から600メートルほどの場所。片側2車線の見通しのいい直線道路です。

近くで働く人に話を聞きました。

――よく渋滞する場所

近くで働く人

「ここは普通に年中、普段でも渋滞して、バイパスに乗ったりするのに交通量が多い」

その渋滞が今回の事故のきっかけとみられています。

事故を起こしたとみられる車は、渋滞で停車していた車の列に後ろから衝突。そして、トラックなど少なくとも7台が巻き込まれたということです。

警察は、過失運転致傷などの疑いで逃走した運転手の行方を追っています。