8台絡む事故か…運転手は逃走 現場の道路「年中、普段でも渋滞」 横浜市
横浜市で渋滞で停車していた車列に車が突っ込み、あわせて少なくとも8台が絡む事故が起きました。事故を起こした車の運転手は現場から逃走していて、警察が行方を追っています。
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21日正午すぎ、警察に「乗用車4台くらいの事故」との通報が入りました。多重事故が発生したのは、神奈川県横浜市です。
ボンネットがひしゃげた車両。追突の衝撃なのか、歩道に乗り上げているような状況の軽自動車もありました。軽自動車の後方へ回ると荷台部分が完全につぶれていました。
警察によりますと、この事故で5人が病院に搬送され、軽傷だということです。
事故を起こしたとみられるのは、黒色の車。事故の後、現場に車を乗り捨てて現在も逃走中だといいます。
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現場は、横浜市にある保土ヶ谷バイパス下川井インターチェンジの入り口から600メートルほどの場所。片側2車線の見通しのいい直線道路です。
近くで働く人に話を聞きました。
――よく渋滞する場所
近くで働く人
「ここは普通に年中、普段でも渋滞して、バイパスに乗ったりするのに交通量が多い」
その渋滞が今回の事故のきっかけとみられています。
事故を起こしたとみられる車は、渋滞で停車していた車の列に後ろから衝突。そして、トラックなど少なくとも7台が巻き込まれたということです。警察は、過失運転致傷などの疑いで逃走した運転手の行方を追っています。