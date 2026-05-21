県内は昨夜から、雨が降りましたね。



きょうも午前中を中心に雨となりました。



県内は低気圧や前線の影響で断続的に雨が降りました。

富山市内では午前中、大粒の雨が激しく打ちつける中、道行く人が傘を差して足早に歩く姿が見られました。

気象台は、あすにかけて雨雲が停滞したり予想以上に発達したりした場合、警報級の大雨となる可能性が「中」程度あるとして注意を呼びかけています。

きょう午後6時からの24時間に予想される雨の量は、県東部・西部ともに、いずれも多いところで50ミリとなっています。

あす昼前にかけて土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒してください。





あさって土曜日から来週火曜日にかけては晴れ間があるものの、その先は、すっきりとしない天気が続きそうです。まさに「梅雨のはしり」です。その梅雨についてですが、今年の梅雨入りは、いつごろになりそうですか。ウェザーニュースによりますと、今年の北陸地方の梅雨入りは「6月中旬ごろ」と予想されています。平年が6月11日頃なので、ほぼ「平年並み」の時期に雨の季節が始まる見込みです。去年の梅雨入りは5月22日ごろと、統計開始以来1956年と並んで最も早い梅雨入りとなりました。去年に比べると、今年は3週間ほど遅いスタートとなりそうですが、これが本来の北陸の梅雨入りの時期です。梅雨明けはどうでしょうか。梅雨明けは「7月中旬ごろ」と予想されていて、平年の「7月23日ごろ」と比べて、こちらもほぼ平年並みです。そうしますと、期間もほぼ平年並みということですか。いえ、期間全体としては「4日以上短い」予想となっています。今年の梅雨の特徴と、注意点はありますか。今年の梅雨は「雨の量は平年並みか、それ以上に多くなる」と予想されています。特に北陸地方で大雨や強い雨に注意・警戒が必要になるのは「7月の前半」が中心とみられています。梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込みやすく、短時間に激しい雨が降る「集中豪雨」への備えが必要です。本格的な雨のシーズンが始まる前に、側溝の掃除やハザードマップの確認など、大雨への備えを少しずつ進めておきたいですね。