【気象予報士解説】今年の富山の梅雨入りは 期間は
県内は昨夜から、雨が降りましたね。
きょうも午前中を中心に雨となりました。
県内は低気圧や前線の影響で断続的に雨が降りました。
富山市内では午前中、大粒の雨が激しく打ちつける中、道行く人が傘を差して足早に歩く姿が見られました。
気象台は、あすにかけて雨雲が停滞したり予想以上に発達したりした場合、警報級の大雨となる可能性が「中」程度あるとして注意を呼びかけています。
きょう午後6時からの24時間に予想される雨の量は、県東部・西部ともに、いずれも多いところで50ミリとなっています。
あす昼前にかけて土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒してください。
まさに「梅雨のはしり」です。
その梅雨についてですが、今年の梅雨入りは、いつごろになりそうですか。
ウェザーニュースによりますと、今年の北陸地方の梅雨入りは「6月中旬ごろ」と予想されています。
平年が6月11日頃なので、ほぼ「平年並み」の時期に雨の季節が始まる見込みです。
去年の梅雨入りは5月22日ごろと、統計開始以来1956年と並んで最も早い梅雨入りとなりました。
去年に比べると、今年は3週間ほど遅いスタートとなりそうですが、これが本来の北陸の梅雨入りの時期です。
梅雨明けはどうでしょうか。
梅雨明けは「7月中旬ごろ」と予想されていて、平年の「7月23日ごろ」と比べて、こちらもほぼ平年並みです。
そうしますと、期間もほぼ平年並みということですか。
いえ、期間全体としては「4日以上短い」予想となっています。
今年の梅雨の特徴と、注意点はありますか。
今年の梅雨は「雨の量は平年並みか、それ以上に多くなる」と予想されています。
特に北陸地方で大雨や強い雨に注意・警戒が必要になるのは「7月の前半」が中心とみられています。
梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込みやすく、短時間に激しい雨が降る「集中豪雨」への備えが必要です。
本格的な雨のシーズンが始まる前に、側溝の掃除やハザードマップの確認など、大雨への備えを少しずつ進めておきたいですね。