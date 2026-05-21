高岡市の伏木曳山祭が先週土曜に行われました。

山車同士が激しくぶつかりあう夜の「かっちゃ」は3年ぶりに地元以外の観客も入れて実施され、熱気に包まれました。

能登半島地震の傷跡が残るなか、地域の人々の復興への強い思いを乗せて行われた祭りの一日を取材しました。



伏木曳山祭のクライマックス「かっちゃ」。

高さおよそ8メートル、重さおよそ8トンの山車が威勢のよいかけ声とともにぶつかり合います。

大きな音が響き渡り、大迫力の光景に会場は歓声に包まれました。





伏木地区は、能登半島地震で液状化の被害を受け、かっちゃはここ2年、観客を制限してきました。しかし今年は3年ぶりに地元住民以外の観覧を再開。会場には、心待ちにしていた多くの人が訪れていました。熱気に包まれた伝統の「けんか山」。3年ぶりの復活となった舞台裏、地域の人たちの一日に密着しました。午前6時半すぎ。上町の山宿には、法被姿の住民たちが集まっていました。山車が来るまでに30分以上もあるのですがー「血が騒ぐというか、やっぱり祭り当日はわくわくという気持ちがどうしても」住民たちが見つめていたのは、かつて伏木の銀座とも言われた中道通り。伏木のにぎわいの中心で、祭りでも山車が最も行き交う通りです。しかし、おととしの元日、地震がこのまちを変えました。液状化で、家々は傾いて退去を強いられ、道路はゆがんで2年間、曳山を通せませんでした。「いやさー、いやさー」この通りに曳山が通るのは3年ぶり。地元、上町の山車も地震後初めて帰ってきました。「やっぱりうれしくてね、晴れ晴れします。音が聞こえたから飛んで出て」「いてもたってもいられない、もう太鼓の音が聞こえてくると 家の中におられない」山車が山宿へ寄ったのは、神様である福神の布袋を乗せるためです。伏木では、7基の山車で七福神をまつります。【布袋を抱えている若者に対して】「お前が（布袋の）下敷きになればいいが」高所作業車を使って丁寧に運び込み、準備が整いました。出発式には、地震後初めて7基すべての山車がそろいました。伏木曳山祭実行委員会 針山健史会長「建物が解体されて空き地も広がっております、きょうの曳山をきっかけに震災を絶対に風化させない、強い思いを持って開催に当たりたい」中町 山下道仁総々代「それではただいまより、伏木神社春季祭礼、伏木曳山祭けんか山を開催します！」中道通りへの巡行再開に力を入れてきた山下総々代です。中町 山下総々代「まずそこ（中道通り）を復興させて地域の人たちにここまで復興していると、元気を与えたいという思いが強かった。空き地も増えている、震災の影響が残っている段階でも祭りにかける気持ちは変わらないと広く見ていただきたいと」初夏の日差しのもと、曳山が3年ぶりに中道通りへと入っていきました。あの交差点に接するこのカフェは、地震からわずか1か月半で再開しました。SUNNY COFFEE 酢谷真理さん「上下水道（工事）やって側溝（工事）やってその間はこの道、全く車が通れなかったりということもあったから」「この通りがメインやから通れるようになってよかったなあって」近くにあった酢谷さんの自宅は傾いて解体。今は射水市に住んでいます。酢谷さん「本当ならうちも山町内で、家があったところも山町内だけど、ちょっとそれがさみしいかな」今は空き地が広がりますが、中道通りは、商店街です。化粧品店を営む高畑直樹さんは、復興に向けた計画を練っていました。「空き地を利用して今、ひまわりプロジェクトをやります。ひまわりを植えてにぎにぎしくやろうかなと」今年の一番山は中町。総代の林秀幸さんです。交差点近くにあった青果店・林傳商店を営んでいた林傳一さんの息子です。店舗兼住宅はおととし12月に解体しました。店の前の道路は、今年も山車を通すことができませんでした。林秀幸総代「なくなった（実家の）跡地を見たら悲しいなと思った。地域の人たちが元気になってもらうような、盛り上げられるように『いやさー』と言いながら、そういうお祭りを心がけている」曳山に携われなかった父の傅一さんも、息子の晴れ姿を見つめていました。林傅一さん「自分ができなかったことをやり遂げているので、素晴らしくなったなあと」記者「晴れ姿ですね」傅一さん「そうですよ、いい男でしょ」記者「似ていらっしゃる」傅一さん「いや似てない」今年は、露店も3年ぶりに復活し、地区外からも大勢の観光客が訪れました。「久しぶりに観客が来られるというので天気もいいので来ましたー！」「これだけ家がなくなったり空き地ですかね。2年前の地震の被害の大きさを同じ県内でもこれだけ状況が違うんだなと感じるかたちになった」「祭りがあるということはこれだけ（復興が）進んだということもあるし、自分がまだ知らないこと（被害）を知る機会になっていいことだなと」曳山は、地震の被害を再認識し、復興への決意を新たにするきっかけとなっていました。映像の隅々に空き地が映り、工事中の様子が伝わってきて被害の大きさを再認識させられます。伏木の人々にとって、曳山祭が復興の歩みを刻む証になっているように感じました。