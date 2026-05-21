これからの季節、食べたくなるのが脂が乗って柔らかいウナギです。

今年は価格が下がっていて、最近、県内ではウナギを味わえるチェーン店の出店も相次いでいます。

なぜ、手頃な価格で味わえるのか、取材しました。



このところ、急に暑くなってきています。

暑さでバテ気味の時に食べたくなるのがウナギではないでしょうか。



県内では最近、ウナギのチェーン店の出店が相次いでいます。

そのうちの一つ、今月13日に富山市元町にオープンしたばかりの、炭火焼きのウナギ店です。

高級店並みのニホンウナギを手頃な価格で提供するというコンセプトで、この日も平日ながら多くの人でにぎわっていました。





「パリパリで炭火の香ばしい感じがあっておいしかったです」「この質から考えたら逆にリーズナブル、リーズナブルやと思う」この店ではうな丼が1800円から味わうことができて私は、店のおすすめというひつまぶしの特上をいただきました。中久木アナウンサー「うわっ、ウナギぎっしり豪華ですよ」「外カリッと、中ふわっと脂もしっかりと乗ってますし、なんといっても炭火の香りの香ばしさ、たまらないですね」店をオープンしたのは名古屋に本社がある企業。富山店のオープンは全国で7店舗目だということです。手間のかかるウナギをさばく工程を愛知県内にある工場で一括して行うことで、炭火焼きにこだわったウナギを手頃な価格で提供できるということです。アクトダイニング 佐々木康統括マネージャー「100年ぐらい続いている老舗の会社と契約してまして、そこから大量に仕入れることで、ウナギ自体の仕入れを値を安く抑えて提供しています」さらに今年、追い風となっているのが…佐々木康統括マネージャー「シラスウナギが豊漁なので、そういったところで仕入れ値も安くなったので、それのタイミングで出店させていただきました」ウナギはここ数年、不漁により価格が高騰していました。しかし今年は稚魚が豊漁で、仕入れ値が大幅に下がっているといいます。今年4月の東京の市場での卸売価格は、去年と比べて4割以上安くなっています。一方でこのチェーン店によりますと、名古屋では日常的にウナギを食べるということですが、富山ではそうした習慣があまりないため、富山への出店は大きな挑戦だということです。佐々木康統括マネージャー「富山県がウナギ文化がないので挑戦というところで出させていただきました。生のウナギを炭火で焼く関西焼きのスタイルを、富山の皆さんに知っていただきたいというのと、僕たちとしては月に1回とか日常食として食べてもらうのを目指してやっています」様々な食品の値上げが相次ぐなかで、こうした値下がりは消費者にとってうれしい動きですね。