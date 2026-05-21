富山市内で撮影が行われた映画が今月公開されるのを前に、監督を務めた内田英治さんがきょう、県庁を訪れました。



県庁を訪れたのは、今月公開される映画「TOKYO BURST犯罪都市」の内田英治監督です。

県庁本館の正面玄関と会議室では、映画の出演者のサイン入り色紙やロケ風景の写真の展示会が来月5日まで開かれていて、きょう内田監督は新田知事と一緒に展示を見るなどしました。





映画は富山市内で撮影が行われました。去年6月には富山市中心部の城址大通りのほか、富山県庁でも撮影が行われました。県庁は「総理大臣官邸」として使用され、正面玄関から続く階段には撮影のため真っ赤なじゅうたんが敷かれました。内田監督「映画の撮影はすごく人が多いので、なかなか協力してくれるところが少ないんですけど、富山県はすごく映画にやさしい 映画業界でもみんな言っている」「TOKYO BURST犯罪都市」は韓国の人気シリーズ「犯罪都市」の世界線で描く日韓合作のアクション映画です。水上恒司さん演じる破天荒な新人刑事が、東方神起のユンホさん演じる韓国の刑事とバディを組み、犯罪集団や国家権力に立ち向かうストーリーです。内田監督「近年日本と韓国って、すごく近いというか若者同士の交流も含めて、すごく良い感じになっていて、この映画もそれと比例するような形で観ていただけたらなと」映画は今月29日に公開されます。