きょうの富山県内は広い範囲で雨となり、一時強く降りました。



このあとも大気の状態が不安定な見込みで、あす午前中にかけて大雨になる恐れがあり、気象台は土砂災害や河川の増水、落雷などに注意を呼びかけています。



叩きつけるように降る雨。

上市町の午前10時半ごろの様子です。

県内は局地的に強い雨が降り、1時間の降水量が砺波市で14ミリ、上市町では13ミリを観測しました。



きょうの雨は、前線や低気圧の影響で県内広い範囲で降りました。

この後も大気の状態が非常に不安定になる見込みで、あす昼前にかけて雷を伴い激しい雨が降る恐れがあり、雨雲が予想より発達した場合は警報級の大雨となる可能性があります。

あす午後6時までの24時間に予想される降水量は、多いところで県東部、西部ともに50ミリです。

気象台は、あす昼前にかけて土砂災害や、低い土地の浸水、河川の増水に注意を、また今夜遅くにかけて落雷や突風にも注意を呼びかけています。



あすは午後にかけて雨が上がる見込みですが、予想最高気温は富山市で21度、高岡市伏木で20度できょうより3度ほど低くなりそうです。

体調管理に注意してください。

