「フェラーリ買えると有頂天」一転600万円詐欺被害　LINEの投資グループに招待されアプリで見かけ上の利益ふくらむ

嘘の投資話で大金を失ったという60代の男性。

男性は「俺も『だまされないように』と思って、最初は手を出さなかった」といいますが、「最終的には（被害額は）600万円ぐらい」と語りました。

きっかけは身に覚えのないLINEの投資グループに、ある日、追加されていたことでした。

元々株式投資をしていた男性は、試しに投資グループの会話に出てくる株を自分の口座で購入。すると…。

詐欺被害者：

50万円で20万円利益が出た。それは自分の口座。70万円は全て自分のもの。

男性はこの投資グループに参加。

専用の口座を開設し、指定されたアプリもインストールします。

すると、アプリ上でみるみるうちに利益が膨らみ続けます。

詐欺被害者：

そのときは2000万円近くまで上がっていた。このままいけばフェラーリ買えると思い、有頂天になっていた。

そこで男性は金を引き出そうとしますが…。

詐欺被害者：

「お金を引き出すための口座を作らないといけない」と言われた。80万円を振り込んだ。それでも下ろせなかった。

“自分ももうかりたい”という男性の思いはかなうことなく、約600万円を失いました。

警察は、LINEなどで突然招待される投資グループについて注意を呼びかけています。