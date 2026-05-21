マツコ「いい加減にしろ！」運転中にイラっとした車の特徴　有吉も「あれ怖い」と共感

5月15日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』では、マツコ・デラックスと有吉弘行が、運転中に思わずツッコミたくなる車について熱いトークを繰り広げた。

【映像】マツコ、運転中に思わずイラっとした車の特徴 有吉も「あれ怖い」と共感

街で見かける変わった車の話題で盛り上がった一同。その流れで、「車の初心者マークはいつまでつけていいのか？」と有吉が素朴な疑問を投げかけた。

マツコは「（初心者じゃなくても）つけていていいと思う」と返答。実際、高齢者マーク（高齢運転者標識）も含め、対象年齢以外の運転者が車に貼っていても罰則や違反にはならないという。

すると有吉は、「あれも不可解というか…“レンジローバーの初心者マーク”。こいつなんだよ！」と不満を漏らした。「でっかい車に初心者マークが貼ってあったりすると、『軽から始めろよ！』（って思っちゃう）」と嘆く。

マツコは「いわゆる高級車の大型車に（初心者マーク）貼ってるってことね。それで言うと私、昔『ハマー』に貼ってるヤツいた」と仰天エピソードを振り返った。

ハマーといえば、軍用車をベースに作られた巨大なボディが特徴のSUV車。免許取りたての初心者が運転するにはハードルが高すぎると感じたようで、「『いい加減にしろ！』って後ろからずっと言いながら運転してた」と笑いながら明かす。

有吉も「ハマーの初心者マークなんてダメだよ！」と大笑い。さらに「お父さんの（車）ですかね。旦那が乗ってるからしょうがなく？」と推測を繰り広げると、マツコは「ハマーは絶対お父さんのじゃないでしょ！絶対免許取ったら『ハマー乗ってやる！』（って思ってたタイプ）」と断言する。

有吉が「あれ、怖いなと思うんだよな。運転してるほうも怖いと思うんだよ」と首をかしげたのに対し、マツコはすかさず「フェラーリの初心者マークも見たことある！」と思い出したように付け加え、スタジオを驚かせていた。