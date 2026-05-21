やること多すぎ世代”に向けた快眠ルーティン　小林義昭『「やること多すぎ世代」の快眠図鑑』刊行

小林義昭による新刊『「やること多すぎ世代」の快眠図鑑～忙しくても“自然と眠れる”ルーティン50～』が、5月29日に小学館クリエイティブより刊行される。

【写真】快眠のために、帰宅中の電車でやってはいけないこととは？

本書は、仕事・家事・育児・親のケアなどで睡眠が後回しになりがちな35～50歳の働き世代＝“やること多すぎ世代”に向けた快眠習慣ガイド。一日の流れそのものを睡眠の視点で組み替えるアプローチを提案する。

経済協力開発機構（OECD）の調査によれば、日本の平均睡眠時間は約7時間半と加盟国中最下位となっている。

就寝前のスマホが唯一の自分時間になっている、年齢とともに眠りが浅くなり中途覚醒が増えた、寝つきが悪いので寝る前にお酒を飲むのが習慣になっている、寝ている“はず”なのに朝から疲れている、平日は睡眠を後回しにし週末で帳尻を合わせる、寝具やサプリに頼っているがイマイチ効果を実感できていないーーこうした項目に当てはまる場合、眠りが“回復できる設計”になっていない可能性があるという。

著者は日本有数の睡眠外来患者の診療実績を有する小林義昭。朝・昼・夜・就寝前・休日それぞれの時間に潜む「眠りの落とし穴」を、最新の睡眠科学に基づき【×→○形式】で解説する。

■小林義昭（著者）コメント 睡眠が崩れれば効率は落ち、ミスも増え、結果としてより多くの時間と労力がかかります。忙しい人こそ、睡眠を大事にしてほしい。忙しいから眠れないのではなく、忙しいからこそ整えるべきものなのです。本書では、睡眠を「睡眠時間（量）」「睡眠のリズム（位相）」「睡眠の質」という三つの柱で整理し、それぞれをどう改善すればよいかを、科学的根拠に基づいて解説します。（中略）全てを一度に変える必要はありません。ページをパラパラとめくり、心当たりのあるところから見直してみてください。（本書「はじめに」より一部抜粋）

（文＝リアルサウンド ブック編集部）