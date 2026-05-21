オランダ1部でアヤックス所属の冨安健洋（27）が5月16日、Instagramを更新。2026年サッカーW杯の日本代表に選出されたことを受け、並々ならぬ覚悟を明かし、ファンの胸を熱くさせている。

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「皆さんのサポートが無ければここに戻ってくる事はできませんでした」というコメントと共に投稿された写真は、過去の日本代表メンバーがスタジアムに並ぶバックショット。冨安は、「そして、この舞台に立ちたくても立てない選手がいるという事を決して忘れず、自分が今持っている力を出し切ります」と、力強く意気込んだ。

【画像】W杯に選出された冨安健洋（画像は冨安健洋のInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから、「いぇす！とみぃぃぃ」「おかえりトミイイイイ！！」「W杯でプレーする姿が見れるだけで幸せです！」「思う存分やってください！」「三笘の分まで！」「胸熱です」「ケガで落選した三笘選手や南野選手の分も頑張ってください！」といった熱い声援が寄せられている。