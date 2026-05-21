○伊沢タオル <365A> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の6.2％にあたる60万株(金額で4億2600万円)を上限に、5月22日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○Ｔワークス <3997> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.0％にあたる41万株(金額で1億2000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月22日から6月30日まで。



○ブランドＴ <7067> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.94％にあたる9万5200株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月26日から11月25日まで。



○大水 <7538> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の11.01％にあたる150万株(金額で5億6850万円)を上限に、5月22日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○朝日放送ＨＤ <9405> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.99％にあたる125万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月22日から27年3月31日まで。



○大ガス <9532> [東証Ｐ]

発行済み株式数の3.69％にあたる1470万5300株の自社株を消却する。消却予定日は6月12日。



［2026年5月21日］



株探ニュース