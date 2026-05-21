【木曜日夜〜日曜日の雨の予想】

木曜日夜は近畿や東海、北陸を中心に発達した雨雲がかかり、激しい雨や雷雨の所があるでしょう。あすの明け方ごろには関東などで雨が一旦止みますが、あすの日中は北東風の影響で、東北南部や関東などでは弱いながらも雨が続きそうです。そして、雨はあすの夕方には止む見込みです。さらに、土曜日は四国や近畿の太平洋側で雨が降る所があり、日曜日も四国から東海の太平洋側沿岸部の一部では雨が降る可能性があります。この四国から東海の雨雲の位置というのは、南北方向にずれる可能性が大いにあるため、今後の情報をご確認ください。北日本も日曜日は雨が降る予想です。

【CGでみる】全国の週末の天気予報

【あすの全国の天気】

あすは西日本では雨が止み、晴れる所がありそうです。また、北海道では朝から晴れるでしょう。東北南部や関東では昼過ぎにかけて雨が降る所がありそうです。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：21℃ 釧路：13℃

青森 ：17℃ 盛岡：19℃

仙台 ：14℃ 新潟：17℃

長野 ：20℃ 金沢：21℃

名古屋：27℃ 東京：18℃

大阪 ：25℃ 岡山：25℃

広島 ：27℃ 松江：22℃

高知 ：29℃ 福岡：24℃

鹿児島：29℃ 那覇：27℃

【週間予報（西日本）】

土日は曇りや雨の所が多い予想です。雨が降っても気温は高く、この先も25℃以上の夏日が続くでしょう。

【週間予報（東日本・北日本）】

土曜日は日差しが届きますが、日曜日は雨が降る所があるでしょう。土日の東京の最高気温は22℃の予想です。また、月曜日は日差しが届いて暑くなり、予想最高気温は名古屋では31℃、東京は29℃、長野30℃、仙台は26℃で7月並みとなりそうです。