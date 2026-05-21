Aぇ! group小島健、映画完成披露で“YouTube”宣伝 西村拓哉と“友達化計画”は却下
Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健、関西ジュニアの西村拓哉が21日、都内で行われた映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）完シェー報告会に登壇した。タイトルにちなみ自身が進めたい計画をそれぞれが発表した。
【写真】ドヤ顔！成功して喜びをみせる小島健
「末澤“癒し化”（癒され化）計画」「正門“釣り人化”計画」「佐野“大食い化”計画」と披露するなか、「小島“ユーチューバー”計画」と挙げ、ひときわ大きな拍手を巻き起こした小島。1月から個人アカウント「最強漢小島健伝説」を開設した小島は「それをなんとしても僕の誕生日6月25日までに20万人いかないと終わります」と紹介。
「現在は18万8000人、残り1.2万人」と迫っているそうだが、「その（視聴者増加の）きっかけがあれば。こういう仕事の密着とかも入っていいなら。このステージでみなさんに許可がとれるなら…」と営業を開始。
SNSの女王・なえなのから「みなさんで、こういう感じで踊ってたら行くと思います」とかわいい振り付けを伝授されると「ほんまっすか。いけるように頑張ろう。チャンネル登録お願いします！高評価もお願いします！」と呼びかけ、佐野から「映画の宣伝をしろ」と呆れられた。
さらに隣の西村は「西村は…小島、友達化計画」と発表。映画共演をきっかけにメンバーと交流するようになったという西村は「小島くんとも仲良くさせてもらってラーメンやご飯を食べにいくこともあるのでここで先輩・後輩のリスペクトを無しにして距離が近くなってもいいんじゃないか」と思い切った提案を…。小島は「ごめんなさい！」とあっさり却下。「それがなくても、今もう『おお小島！』とくる。これ以上だと友達というより逆転しちゃう」と危惧し、関係はこのままということになった。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』をもとにした今の主人公は、松野家の6つ子、おそ松（佐野）、カラ松（正門）、チョロ松（佐野）、一松（小島）、十四松（草間リチャード敬太）、トド松（西村）。20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートだ。
普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになって…時代が6つ子に追いついた（!?）そんなことある（!?）一体世界はどうなってしまうのか（!?）運命は6つ子に託された…（!?）
このほか、渡邉美穂、なえなの、野口衣織（＝LOVE）、宮内ひとみ、船越英一郎、川村泰祐監督が参加した。
【写真】ドヤ顔！成功して喜びをみせる小島健
「末澤“癒し化”（癒され化）計画」「正門“釣り人化”計画」「佐野“大食い化”計画」と披露するなか、「小島“ユーチューバー”計画」と挙げ、ひときわ大きな拍手を巻き起こした小島。1月から個人アカウント「最強漢小島健伝説」を開設した小島は「それをなんとしても僕の誕生日6月25日までに20万人いかないと終わります」と紹介。
SNSの女王・なえなのから「みなさんで、こういう感じで踊ってたら行くと思います」とかわいい振り付けを伝授されると「ほんまっすか。いけるように頑張ろう。チャンネル登録お願いします！高評価もお願いします！」と呼びかけ、佐野から「映画の宣伝をしろ」と呆れられた。
さらに隣の西村は「西村は…小島、友達化計画」と発表。映画共演をきっかけにメンバーと交流するようになったという西村は「小島くんとも仲良くさせてもらってラーメンやご飯を食べにいくこともあるのでここで先輩・後輩のリスペクトを無しにして距離が近くなってもいいんじゃないか」と思い切った提案を…。小島は「ごめんなさい！」とあっさり却下。「それがなくても、今もう『おお小島！』とくる。これ以上だと友達というより逆転しちゃう」と危惧し、関係はこのままということになった。
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』をもとにした今の主人公は、松野家の6つ子、おそ松（佐野）、カラ松（正門）、チョロ松（佐野）、一松（小島）、十四松（草間リチャード敬太）、トド松（西村）。20歳を過ぎても定職につかず、親のすねをかじるクズで童貞のクソニートだ。
普通の大人になってほしいという親の願いもスルーして、相変わらずのクズらしい毎日を送っている6つ子だが、ある日を境に周りの反応が一変。クズぶりが称賛されるようになって…時代が6つ子に追いついた（!?）そんなことある（!?）一体世界はどうなってしまうのか（!?）運命は6つ子に託された…（!?）
このほか、渡邉美穂、なえなの、野口衣織（＝LOVE）、宮内ひとみ、船越英一郎、川村泰祐監督が参加した。