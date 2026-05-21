22日は関東や東北で昼間もヒンヤリ。これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■関東や東北は冷たい雨 昼間もヒンヤリで上着必須に

22日（金）は関東や東北を中心に冷たい雨になるでしょう。昼間は前日より更に気温が下がる予想で、東京も18℃と4月並みの気温となりそうです。関東沿岸では北寄りの風も強まって気温の数字よりも寒さを感じそうです。風を通しにくい上着を着るなど、服装選びにはお気をつけください。

今週前半の暑さから一転して、季節が戻ったような寒さになっていますが、来週にかけても気温の変化は大きくなりそうです。週明け月曜日は29℃と、再び真夏日せまる暑さになるでしょう。

■22日（金）全国の天気と気温

【予想最高気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 21℃（+2 6月上旬）

仙台 14℃（-2 4月上旬）

福島 12℃（-10 3月中旬）

新潟 17℃（-4 4月中旬）

東京 18℃（-5 4月上旬）

名古屋 27℃（+2 6月上旬）

大阪 25℃（±0 5月中旬）

高知 29℃（+3 7月上旬）

鹿児島 29℃（+1 6月下旬）

■前線が北上？ 来週は蒸し暑さがアップ

来週は前線が北上する予想で、西日本や東日本は前線の南側に入ります。前線というのは空気の境目なので、前線の南側は暖かく湿った夏の空気の性質を持っています。これまでは真夏日になっても湿度は低く、日陰に入ると比較的しのげる暑さでしたが、来週は湿度が上がり蒸し暑さがアップしそうです。最低気温も徐々に高くなり、朝晩もジメジメするようになってくるでしょう。これまでとは空気の性質が変わってきそうなので、熱中症にもより一層注意が必要になりそうです。

■九州の梅雨入り近い？来週後半は雨が続く

週末は前線を伴った低気圧が本州の南岸を通過し、北日本にも別の低気圧が進む予想です。23日（土）は西日本で、24日（日）は北日本や東日本で雨が降りやすいでしょう。25日（月）は前線や低気圧が一旦離れていくため、晴れ間の出る所が多くなるでしょう。

那覇はしばらく梅雨空が続く予想ですが、26日（火）以降は晴れる予想です。一方で、来週後半は九州や四国は雨の降る日が続く予想で、梅雨前線が北上してくる傾向です。早ければ九州南部では梅雨入りの発表があるかもしれません。

気象予報士 澤麻美