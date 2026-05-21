熊本県水産研究センターによりますと、21日、熊本市西区松尾町の沖合で、赤潮の原因となるプランクトン「ヘテロシグマアカシオ」が、基準値の5倍確認されました。これを受け、県は、有明海全域に赤潮警報を発表しました。

【写真を見る】赤潮を抑えるためにプランクトン投入？被害50億円に及ぶ赤潮から漁業被害を防げ！動き出した新対策

いまのところ漁業被害は、確認されていません。

今年県内で発表された赤潮警報は、これで3回目です。漁業にとって大きな問題となる赤潮は、どうすれば防げるのか、新たな対策が模索されています。

赤潮対策チームが始動

近年、赤潮による被害は深刻化しています。

​記者「なんとか赤潮被害を抑えたい。上天草市では2025年に発足した赤潮対策プロジェクトチームの成果報告会が開かれています」

竹内信義 副知事「八代海においては、2021年から4年連続で有害赤潮が発生しており、養殖業の被害額の合計は、現在 約50億円に上っています」

このチームは、県が2025年4月に結成したもので、国や漁業関係者、大学と協力して赤潮を抑制する技術の開発や、魚のエサの改良などに取り組んでいます。

対策の1つとして期待されているのが、プランクトンの一種、珪藻（けいそう）類です。

プランクトンの対策にプランクトン？

珪藻類を海に投入し、有害な赤潮プランクトンの栄養源を奪うことで、増殖を抑えられるのではないかと考えられているからです。

21日の成果報告会では、2025年5月から8月上旬の調査で、天草市の楠浦湾で有害プランクトンである「カレニア ミキモトイ」が警報基準を超えることがなかったと報告されました。

水産研究センター生嶋登 研究主幹「養殖池から放出された珪藻類が、外海で増殖したことによって、カレニアの増殖が抑制されたのではないか」

海水の検査結果は？

ただ、県立大学が海水を検査した結果、湾全体の珪藻類は増えたものの、投入したモノとの因果関係は確認できなかったということです。

県は今年度、投入の回数や調査地点を追加し、さらに調べる考えです。

熊本県海水養殖漁業協同組合 濱大吾 理事「期待はものすごくしています。まずは赤潮のメカニズムを解明して頂いて、それに対して策を講じていければ」