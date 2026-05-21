中東情勢の影響は、染色加工業界にも。

【写真を見る】“ナフサショック”で色が足りない 染色加工業界も悲鳴 ｢100頼んで50くらい…｣ 需要の高い色が入手困難に 岐阜･大垣市

訪ねたのは、岐阜県大垣市の「艶金（つやきん）」。衣服の染色や生地加工などを行う、創業137年の会社です。

（艶金 墨勇志社長）

Q.中東情勢の影響は出始めている？

「思いきり出ています。染料が一部入手できないだとか、ありとあらゆる染料や薬品の値上がりが進んでいる」

「100頼んで50くらい…」需要の高い色が入手困難に

中東情勢の影響は、様々な場面に。衣服や生地を染めるのに使う「染料」は、100種類以上。これらもナフサが原料です。





（墨社長）Q.どれくらい値上がりしている？「だいたい10～20％くらい（値上げ）。次回発注分から値上げしますと」

特に需要の高い色は、手に入りにくくなっていると言います。



（墨社長）

「ポリエステル用の紺の染料。これが入荷状況がよくない」

Q.どれくらい頼んでどれくらいしか来ない？

「100頼んで50くらいしか来ない」



色の出をよくするための薬品もナフサ由来。染料とともに、仕入れ値が4月に比べて15%ほど値上がりしたと言います。

染物に使うエネルギー｢バイオマス燃料｣ 中東情勢の影響ほぼなし

さらに、生地の撥水加工などをする機械。ガス代も、去年の12月に比べて3割ほど上がりました。



（墨社長）

「ここが染色以外のノウハウ、付加価値をつけるところ」

Q.心臓部と言っても過言ではない？

「そうです」

一方で、こんな企業努力も。約40年前から取り入れているバイオマス燃料。染物に使うエネルギーは、ほとんどこちらを使っています。



（墨社長）

「バイオマスボイラーといって、木材を燃やすボイラーで熱源をまかなっている。そこまで（中東情勢の）影響はない」

「洋服も色んな色から選ぶ楽しみがある」

染料が手に入りにくくなっているとはいえ、今はまだほとんどの生地を生産できています。しかし、中東情勢の影響が長引くことへの不安は拭えません。



（墨社長）

Q.カルビーのポテトチップスが白黒包装になりますが

「洋服も色んな色から選ぶ楽しみがある。染料が無いからといって、白の服しかないのは大変」

国は「ナフサ問題は目詰まりで、量は足りている」と説明していますが、現場の思いは…



（墨社長）

「製造業で悪戦苦闘している生の声を聞いてほしい」