“ナフサショック”で色が足りない 染色加工業界も悲鳴 ｢100頼んで50くらい…｣ 需要の高い色が入手困難に 岐阜･大垣市
中東情勢の影響は、染色加工業界にも。
【写真を見る】“ナフサショック”で色が足りない 染色加工業界も悲鳴 ｢100頼んで50くらい…｣ 需要の高い色が入手困難に 岐阜･大垣市
訪ねたのは、岐阜県大垣市の「艶金（つやきん）」。衣服の染色や生地加工などを行う、創業137年の会社です。
（艶金 墨勇志社長）
Q.中東情勢の影響は出始めている？
「思いきり出ています。染料が一部入手できないだとか、ありとあらゆる染料や薬品の値上がりが進んでいる」
「100頼んで50くらい…」需要の高い色が入手困難に
中東情勢の影響は、様々な場面に。衣服や生地を染めるのに使う「染料」は、100種類以上。これらもナフサが原料です。
Q.どれくらい値上がりしている？
「だいたい10～20％くらい（値上げ）。次回発注分から値上げしますと」
特に需要の高い色は、手に入りにくくなっていると言います。
（墨社長）
「ポリエステル用の紺の染料。これが入荷状況がよくない」
Q.どれくらい頼んでどれくらいしか来ない？
「100頼んで50くらいしか来ない」
色の出をよくするための薬品もナフサ由来。染料とともに、仕入れ値が4月に比べて15%ほど値上がりしたと言います。
染物に使うエネルギー｢バイオマス燃料｣ 中東情勢の影響ほぼなし
さらに、生地の撥水加工などをする機械。ガス代も、去年の12月に比べて3割ほど上がりました。
（墨社長）
「ここが染色以外のノウハウ、付加価値をつけるところ」
Q.心臓部と言っても過言ではない？
「そうです」
一方で、こんな企業努力も。約40年前から取り入れているバイオマス燃料。染物に使うエネルギーは、ほとんどこちらを使っています。
（墨社長）
「バイオマスボイラーといって、木材を燃やすボイラーで熱源をまかなっている。そこまで（中東情勢の）影響はない」
「洋服も色んな色から選ぶ楽しみがある」
染料が手に入りにくくなっているとはいえ、今はまだほとんどの生地を生産できています。しかし、中東情勢の影響が長引くことへの不安は拭えません。
（墨社長）
Q.カルビーのポテトチップスが白黒包装になりますが
「洋服も色んな色から選ぶ楽しみがある。染料が無いからといって、白の服しかないのは大変」
国は「ナフサ問題は目詰まりで、量は足りている」と説明していますが、現場の思いは…
（墨社長）
「製造業で悪戦苦闘している生の声を聞いてほしい」