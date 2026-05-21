31ÃÏ¶ä¤Ë·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«Êü¡¡¤ê¤½¤Ê¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î·ÐÍý¸úÎ¨²½¤Ø
¡¡¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¤Ï21Æü¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏ¶ä31¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÃæ¾®´ë¶È¤Î·ÐÍý¤ò¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë·èºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖFlexPay¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥¤¡Ë¡×¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿Í¼êÉÔÂ¤ËÇº¤àÃæ¾®´ë¶È¤Î·ÐÍý¶ÈÌ³¤ò¾ÊÎÏ²½¤·¡¢ËÜ¶È¤ËÃíÎÏ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ëÁÀ¤¤¡£¤ê¤½¤Ê¶ä¤ÈÃÏ¶ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤ê¤½¤Ê¶ä¤¬¹½ÃÛ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡¢ËÌÍÎ¶ä¹Ô¤ä·²ÇÏ¶ä¹Ô¡¢µþÅÔ¶ä¹Ô¡¢Î°µå¶ä¹Ô¤Ê¤É31ÃÏ¶ä¤Ë³«Êü¤¹¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Îºë¶Ì¤ê¤½¤Ê¶ä¹Ô¤â»²²Ã¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏIT´ë¶È¥é¥¯¥¹¤ÎÅÅ»ÒÄ¢Êí´ÉÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¡£º£¸å¡¢Â¾¤Î·ÐÍý¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤âÏ¢·È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£