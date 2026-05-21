◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）

ＪＲＡは２１日、オークス出走馬の調教後馬体重（増減は前走からの比較）を発表した。

有力馬で最も気になるのは、馬体重の維持がカギを握る３番のアランカール（牝３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）かもしれない。調教後の馬体重は前走の桜花賞（５着）からプラス２キロの４３２キロ。デビュー時の馬体重も４３０キロだったことから、長距離輸送を控える同馬にとっては少し心許ない数字かもしれない。

前走の馬体重から２ケタの増減があったのは５頭もいた。最も変動があったのは１４キロ増だったロンギングセリーヌ（牝３歳、美浦・竹内正洋厩舎、父モーリス）。新馬戦では５０４キロでデビューしたが、使うごとに馬体を減らし、長距離輸送をこなした前走の桜花賞が４９０キロだった。大幅増とはいえ、体を戻してきた点はプラスとみていいかもしれない。

ほかの４頭は前走から１０キロ増で、関東馬ではミツカネベネラ（牝３歳、美浦・鈴木伸尋厩舎、父モーリス）。輸送を控える関西馬では、ソルパッサーレ（牝３歳、栗東・四位洋文厩舎、父キズナ）、アンジュドジョワ（牝３歳、栗東・福永祐一厩舎、父キタサンブラック）、スウィートハピネス（牝３歳、栗東・北出成人厩舎、父リアルインパクト）の３頭が該当する。