東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の22日の天気をお伝えします。



【22日の天気図】

22日の九州北部は、前線が南に離れ、天気が回復に向かうでしょう。暖かい空気も前線とともに南へ移動するので、この時期らしい陽気となるでしょう。



【22日の天気】

22日は、各地とも曇りのち晴れの予想です。朝は雲が残りますが、日中は日差しが届くようになり、夜にかけて天気の崩れはなさそうです。洗濯物は、外に干しても大丈夫です。





【22日の気温】最高気温は25℃前後と、この時期らしい陽気となりそうです。湿度が少し高いので、水分補給はしっかりと行ってください。【朝倉市の気温推移】朝倉市や八女市では、20日まで7日連続で最高気温が30℃以上の真夏日となりました。これまで、福岡県内で5月に、7日連続で真夏日を観測したことはありません。ことしの夏が心配となる暑さとなっています。【週間予報】土日は雨が降る可能性は低く、お出かけできそうです。ただ、来週になると再び前線が停滞し、雨の日が続く見通しです。前線の活動次第では雨の降り方が強まる可能性がありますので、注意が必要です。