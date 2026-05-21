今年の冬に感動を与えてくれたミラノ・コルティナ五輪やパラリンピックに出場した県勢。その活躍を称え21日、県はスポーツ特別栄誉賞などを贈りました。



長野市内で行われた表彰式には、ミラノ・コルティナ五輪とパラリンピックに出場した19人が登壇しました。



表彰式では、五輪でメダルを獲得し、特に顕著な成績を上げたとしてスキージャンプで、個人と団体2つのメダルを獲得した下高井郡・野沢温泉村出身の丸山希選手と、女子団体パシュートで銅メダルを獲得した諏訪郡下諏訪町出身の野明花菜選手に、スポーツ特別栄誉賞を贈りました。





丸山希選手「一つ一つの声援が大きな力となり、2つの銅メダルを獲得することができました。今回の五輪の経験を次に生かし、来季の世界選手権、そして4年後の五輪に向けて引き続き、競技と向かい合っていければと思います」野明花菜選手「五輪で学んだ先輩方の強さや自分の達成できなかった点など、次の五輪にしっかりとつなげていけるよう、4年間競技と向き合っていきたいと思います」また、ミラノ・コルティナ五輪に出場した11人とパラリンピックに出場した7人にスポーツ栄誉賞が贈られました。このうち、白馬村出身のスキー・ノルディック複合の渡部暁斗さんは6回五輪に出場し、銀と銅合わせて4つのメダルを獲得。今年3月に、27年の競技人生に幕を下ろしました。渡部暁斗さん「長野五輪が開催されて、それを観戦したことが私がスキーの競技に進むきっかけでした。そのようなきっかけをいただけた長野県、27年間応援してくださった県民の皆さまには、本当に感謝の気持ちでいっぱいです」長野県への感謝を熱く語った選手たち。これからの道はそれぞれですが、4年後、また県民に感動を与えてくれることに期待です。