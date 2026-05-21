去年5月、須坂市を走行中だった列車が、突風によって飛ばされたとみられる小屋と衝突し、乗客3人が死傷した事故から21日で、1年です。小屋を所有する沿線の住民は、突風対策への意識を高めています。



雨が降る中、通勤・通学客などを乗せて事故現場を通過していく列車。



去年5月21日の夕方、須坂市の長野電鉄日野駅近くで長野駅行きの普通列車が、強風によって飛ばされたとみられるパイプ製の小屋と衝突。先頭車両に乗っていた男性(当時56)が亡くなり、男性2人が軽いけがをしました。





列車の座席には、粉々に割れたガラスが散らばり、座席後ろの窓はなくなっていました。事故から21日で1年。乗客からは…。長野電鉄の利用者は「なるべくこっち（事故があった車両）側に乗らないで、向こう側とかはじめは意識していたんですけど、もう忘れて乗ってますけどね」長野電鉄の利用者は「まさかそんな事故が起こるなんて思っていないですよね。この世の中、いつどこで何が起こっても不思議じゃないでしょ、自然環境とか何かも…だから怖いですよね」事故当時、天気が急変し、突風が吹いた現場付近。長野地方気象台によりますと、突風の種類は、積乱雲から吹き下ろす「ダウンバースト」か、積乱雲から吹き降ろす冷たい空気が、地面の暖かい空気とぶつかって発生する「ガストフロント」が起きた可能性が高いことが分かっています。沿線の住民の中には、突風対策への意識を高める人も…。付近に小屋を持つ人は「人ごとじゃないですよね。異常気象だから舞っていく可能性もあるから。手は入れています」付近に住む農家は「自分はハウスやっているから、ハウスが飛ばないように真剣にやってるんだけれども…それは気を付けているよな、意識、記憶があるから。抜け止めの釘打ったり、そういうことはやっている。こういう大きいハウスはもちろん、浮き上がらないように努力はしている」事故の原因を巡っては、国の運輸安全委員会が調査を進めています。テレビ信州の取材に対し、長野電鉄は「さらなる安全性の向上に向けた取り組みを継続して進める」としています。