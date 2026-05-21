山形県はきょう、今年のさくらんぼの作柄調査の結果を公表しました。今年の予想収穫量は１万トンを超える見込みで、平年の収穫量には届かないものの不作だった去年とおととしを上回っています。

【写真を見る】【さくらんぼ】不作だった去年・おととしを上回る収穫量1万トンを超える見込み 一方、去年の猛暑で規格外となる実も（山形）

県農林水産部 小泉篤 次長「今年の収穫量については、１万２００トンから１万１１００トンと予想され、平成以降最も少ない収穫量となった前年に比べて１２３パーセントから１３４パーセントとなります」

県では毎年さくらんぼの作柄調査を行い、収穫量の予測を立てたり摘果作業を行う目安にしたりしています。

今年は、おととい県内の４８の園地で「佐藤錦」と「紅秀峰」の生育状況を調べました。

■去年とおととしは不作… 今年はどうなる？

県内では去年とおととし、２年連続で不作となり、収穫量は９０００トンを割り込みました。

今年は、人工授粉やミツバチの導入など積極的に行い、過去１０年の平均収穫量１万２１００トンには届かないものの、１万２００トンから１万１１００トンの収穫を予想しているということです。

しかし、去年の夏の暑さの影響で、規格外品となる実も確認されていて、特に紅秀峰は例年よりもその数が多いということです。

県農林水産部 小泉篤 次長「（今後の作業については）摘果作業を的確にしていただくこと、また今後適切な着色管理、また生育の状況に合わせて生育が早く進むようであれば、早く収穫していただくなどの対応が必要になってくる」

今年の収穫時期は、佐藤錦が来月１１日から１５日ごろ、紅秀峰は来月１７日から２１日ごろで、いずれも平年より７日程度早い見込みです。