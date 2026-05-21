¸µÆüËÜÂåÉ½MF»³ÅÄÄ¾µ±¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°½ªÎ»¸å¤Ë¸½Ìò°úÂà¡Ö²ø²æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡FC´ôÉì¤Ï21Æü¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMF»³ÅÄÄ¾µ±¤¬¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï1990Ç¯7·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß35ºÐ¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¹»þÂå¤Î2008Ç¯4·î¡¢2¼ïÅÐÏ¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±26Æü¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.Àï¤Ç¡¢17ºÐ9¥«·î22Æü¤Ë¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2009Ç¯¤ËÀµ¼°¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯5·î¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ï°ìÄê¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥±¥¬¤Ë¤â¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2015Ç¯¤Ë¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£2Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤òÀï¤¦¾ÅÆî¤ÇÌöÆ°¤·¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿2017¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢¾ÅÆî¤Î3¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëJ2Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë±ºÏÂ¤ØÉüµ¢¤·¡¢2Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÂÄê¤·¤¿½Ð¾ìµ¡²ñ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢2019Ç¯7·î¤Ë¤ÏºÆ¤Ó¾ÅÆî¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£ÍâÇ¯¡¢´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¾ÅÆî¤Ø²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ÅÆî¤Ç¤Ï2024¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»213»î¹ç½Ð¾ì27ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£2025Ç¯¤«¤é´ôÉì¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï7»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°½ªÎ»¸å¤Î¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À»î¹ç¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ò¤â¤Ã¤Æ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ò°úÂà¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»³ÅÄÄ¾µ±¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡Ï¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤â¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´î¤Ó¤â²ù¤·¤µ¤â¡¢½Ð²ñ¤¤¤âÊÌ¤ì¤â¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖJ¥ê¡¼¥°¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Î³§ÍÍ¡¢½êÂ°¤·¤¿¥Á¡¼¥à¡£ËÍ¤Ë¥×¥ì¡¼¤Î¾ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¿Í°ìÇÜ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¡¼¥à¡£°é¤Æ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãç´Ö¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤È°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ø²æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤äÎå¤Þ¤·¤Ëµß¤ï¤ì¡¢Á°¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤·¤«ËÍ¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä°ÕÌ£¤Ï¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡¢¸µµ¤¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤Î²¸ÊÖ¤·¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿´¤â¿ÈÂÎ¤âÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¤È´¤¤¤¿¤È¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇËë¤ò¤ª¤í¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢¹¬¤»¤Ê¸½ÌòÀ¸³è¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡¡»³ÅÄ¤Ï1990Ç¯7·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß35ºÐ¡£±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢¥æ¡¼¥¹»þÂå¤Î2008Ç¯4·î¡¢2¼ïÅÐÏ¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±26Æü¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.Àï¤Ç¡¢17ºÐ9¥«·î22Æü¤Ë¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2009Ç¯¤ËÀµ¼°¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ø¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯5·î¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ï°ìÄê¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥±¥¬¤Ë¤â¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾ÅÆî¤Ç¤Ï2024¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»213»î¹ç½Ð¾ì27ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£2025Ç¯¤«¤é´ôÉì¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï7»î¹ç¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°½ªÎ»¸å¤Î¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¤·¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤À»î¹ç¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ò¤â¤Ã¤Æ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ò°úÂà¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»³ÅÄÄ¾µ±¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡Ï¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤è¤ê¤â¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´î¤Ó¤â²ù¤·¤µ¤â¡¢½Ð²ñ¤¤¤âÊÌ¤ì¤â¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖJ¥ê¡¼¥°¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤Î³§ÍÍ¡¢½êÂ°¤·¤¿¥Á¡¼¥à¡£ËÍ¤Ë¥×¥ì¡¼¤Î¾ì¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¿Í°ìÇÜ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¡¼¥à¡£°é¤Æ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãç´Ö¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤È°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ø²æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¿´¤¬ÀÞ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤äÎå¤Þ¤·¤Ëµß¤ï¤ì¡¢Á°¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤·¤«ËÍ¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ä°ÕÌ£¤Ï¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡¢¸µµ¤¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤Î²¸ÊÖ¤·¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿´¤â¿ÈÂÎ¤âÁ´¤Æ¤ò·ü¤±¤ÆÀï¤¤È´¤¤¤¿¤È¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇËë¤ò¤ª¤í¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢¹¬¤»¤Ê¸½ÌòÀ¸³è¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×