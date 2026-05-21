2026年5月22日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月22日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
つまらないことから親友と口論に……。感情的にならないように。
人間関係が複雑化しそう。苦手な人とは距離をとってもOK。
周囲とぶつかりがち。堅苦しい考え方が原因かも……。
ボンヤリして大切なものをなくしそう。心を引き締めよう。
調子のいい話には裏があるはず。疑ってかかるのがおすすめ。
取り越し苦労がブレーキに。やらずに後悔は避けたいところ。
几帳面になること。手痛い失敗も未然に防げる暗示。
グッドアイデアあり。友人とのレジャープラン作りは◎。
イヤなことも考え方1つでクリアできそう。ぜひポジティブになって。
懸賞にツキあり。大物を狙ってどしどし応募してみよう。
運気は上々。いつものお店をのぞくといいことがありそう。
新しい挑戦を。オーディションへの申し込みは今日が◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
つまらないことから親友と口論に……。感情的にならないように。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
人間関係が複雑化しそう。苦手な人とは距離をとってもOK。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
周囲とぶつかりがち。堅苦しい考え方が原因かも……。
9位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
ボンヤリして大切なものをなくしそう。心を引き締めよう。
8位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
調子のいい話には裏があるはず。疑ってかかるのがおすすめ。
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
取り越し苦労がブレーキに。やらずに後悔は避けたいところ。
6位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
几帳面になること。手痛い失敗も未然に防げる暗示。
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
グッドアイデアあり。友人とのレジャープラン作りは◎。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
イヤなことも考え方1つでクリアできそう。ぜひポジティブになって。
3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
懸賞にツキあり。大物を狙ってどしどし応募してみよう。
2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
運気は上々。いつものお店をのぞくといいことがありそう。
1位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
新しい挑戦を。オーディションへの申し込みは今日が◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)