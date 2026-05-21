●きょう21日(木)は内陸や瀬戸内側を中心にまとまった雨に

●あす22日(金)は前線南下で天気回復。ただし北風吹いて空気は冷たい

●週末は蒸し暑さ復活。服装選びに注意を



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きょう21日(木)も朝から断続的に雨雲が流れ込みました。

昼頃から少々活発な雨雲が内陸や瀬戸内側周辺に流れ込みましたが、きょう21日(木)19時時点ですでにまとまった雨雲は東へと遠ざかっています。





この雨の原因は県内を跨ぐように横たわっている前線ですが、これからあす22日(金)にかけて、南西諸島付近まで南下する予想です。

この影響でこれから天気と気温の変化が大きくなりそうです。





まず今夜は全般的に落ち着いた空模様が続きますが、あす22日(金)の未明から朝にかけて日本海側を中心に、弱いながらも雨雲が流れ込む予想です。日本海側にお住まいの方は、空模様の変化にご注意ください。





あす22日(金)の午前中には天気も持ち直し、午後になるほど日ざしがしっかり届く予想です。

ただし北よりの風が吹いて、日本海側では22度くらいまで気温が下がります。

その他の各地は25度前後ですが、空気は冷たく感じられそうです。

ここ数日、蒸し暑い日が続き衣替えをした方も多いと思いますが、あす22日(金)は長袖が活躍する一日となりそうです。





その後、この週末は天気の大きな崩れはないとみていますが、気温は日に日に上昇。

24日(日)は最高気温が30度目前まで上がり蒸し暑さが増していく見通しです。



これから週末にかけて、ひんやりとした空気からムシムシした暑さに変わっていきます。

身体への負担も大きくなるので、風邪など引かないように気をつけて過ごしていきましょう。





あす22日(金)の朝は湿った空気の流れ込みで、日本海側ほどにわか雨が降る予想です。

午後は次第に天気は回復へ向かい、日中は晴れ間が期待できそうです。

貴重な日ざしをしっかり有効活用しましょう。



最高気温は25度を超えるところが多くなりますが、冷たい北風が吹き半袖よりも長袖が活躍する一日となりそうです。





週末は全般的に雲が多く、時折にわか雨の心配がありますが、あさって23日(土)の日中は雲の隙間から日ざしが届くタイミングがあるでしょう。

蒸し暑さが増すので、外に出る時間が長い方ほど水分補給をしっかり行いましょう。



週明け25日(月)は日ざしが十分ですが、一段と蒸し暑く熱中症に要注意の一日となりそうです。

26日(火)からは再びぐずつき、しばらく梅雨らしい空模様が続く見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）