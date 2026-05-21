【ひらがなクイズ】解けたらさすが！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントは宇宙
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、芸術やエンターテインメントの現場で使われる言葉、特定のレジャーで見られる活動、そして天文学のロマンが詰まった専門用語という、非常にユニークな3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□れ
い□□たし
たん□□くせい
ヒント：演劇やクラシックのコンサートなどにおける、夜間の興行や上映のこと。釣り人を乗せて船で目的の岩場まで送り届けることを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「そわ」を入れると、次のようになります。
そわれ（ソワレ）
いそわたし（磯渡し）
たんそわくせい（炭素惑星）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、舞台芸術の華やかな時間帯を指す専門的な言葉、自然を相手にするレジャーでの移動手段、そして果てしない宇宙の可能性を示す天文学の領域を組み合わせました。共通する「そわ」という響きが、日常とは少し離れた特別な世界観を持つ3つの表現を、心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、芸術やエンターテインメントの現場で使われる言葉、特定のレジャーで見られる活動、そして天文学のロマンが詰まった専門用語という、非常にユニークな3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
い□□たし
たん□□くせい
ヒント：演劇やクラシックのコンサートなどにおける、夜間の興行や上映のこと。釣り人を乗せて船で目的の岩場まで送り届けることを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：そわ正解は「そわ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そわ」を入れると、次のようになります。
そわれ（ソワレ）
いそわたし（磯渡し）
たんそわくせい（炭素惑星）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、舞台芸術の華やかな時間帯を指す専門的な言葉、自然を相手にするレジャーでの移動手段、そして果てしない宇宙の可能性を示す天文学の領域を組み合わせました。共通する「そわ」という響きが、日常とは少し離れた特別な世界観を持つ3つの表現を、心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)