タレントの北斗晶さんは5月20日、自身のInstagramを更新。「孫とじーちゃんとばーちゃん」のスリーショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：北斗晶さん公式Instagramより）

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タレントの北斗晶さんは5月20日、自身のInstagramを更新。孫と夫とのほほ笑ましいスリーショットを公開しました。

【写真】北斗晶＆孫＆佐々木健介

「めちゃくちゃ素敵な写真」

北斗さんは「ある日の…孫とじーちゃんとばーちゃん　ピースがどうしても指３本になっちゃうすーちゃん！8月にはちょうど3歳になるからいいか〜」とつづり、2枚の写真を投稿。夫で元プロレスラーの佐々木健介さんと、孫とのスリーショットです。2枚目では3人ともピースをしています。孫の手をよく見ると、指が3本になってしまっているところがかわいらしいです。

コメントでは「北斗さんすごく優しい顔をしている　もちろんだんな様もですけど　すごく幸せそう」「お二人とも　すごく優しい良い笑顔ですね」「デレデレやなぁ！」「パパ、ママって言ってもバレない　お二人とも若いし」「めちゃくちゃ素敵な写真」「絵に描いた様な幸せ」と、絶賛の声が寄せられました。

「四葉のクローバー探し」

4月6日にも「すーちゃん、頑張って四葉のクローバー探し　黄色の長靴を履いた　どろんこだらけの田舎っ子　良し！良し！元気に大きくなれ〜」と、孫の姿を公開していた北斗さん。こちらもとてもかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)