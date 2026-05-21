「お二人とも若い」北斗晶、孫＆夫・佐々木健介とのピースショット披露「パパ、ママって言ってもバレない」
タレントの北斗晶さんは5月20日、自身のInstagramを更新。孫と夫とのほほ笑ましいスリーショットを公開しました。
【写真】北斗晶＆孫＆佐々木健介
コメントでは「北斗さんすごく優しい顔をしている もちろんだんな様もですけど すごく幸せそう」「お二人とも すごく優しい良い笑顔ですね」「デレデレやなぁ！」「パパ、ママって言ってもバレない お二人とも若いし」「めちゃくちゃ素敵な写真」「絵に描いた様な幸せ」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】北斗晶＆孫＆佐々木健介
「めちゃくちゃ素敵な写真」北斗さんは「ある日の…孫とじーちゃんとばーちゃん ピースがどうしても指３本になっちゃうすーちゃん！8月にはちょうど3歳になるからいいか〜」とつづり、2枚の写真を投稿。夫で元プロレスラーの佐々木健介さんと、孫とのスリーショットです。2枚目では3人ともピースをしています。孫の手をよく見ると、指が3本になってしまっているところがかわいらしいです。
「四葉のクローバー探し」4月6日にも「すーちゃん、頑張って四葉のクローバー探し 黄色の長靴を履いた どろんこだらけの田舎っ子 良し！良し！元気に大きくなれ〜」と、孫の姿を公開していた北斗さん。こちらもとてもかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)