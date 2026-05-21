TPCマーケティングリサーチは、IgA腎症（成人）について、病気を疑われてから受診および診断されるまでの経緯、病気による日常生活への影響、治療実態（飲み薬／扁桃摘出術）、治療の満足度・不満点、今後の治療に対するニーズなどを調査し、その結果を発表した。





調査結果から、病気（症状など）の影響で日常・社会生活に何らかの支障を感じている人がほとんどであり、精神的負担や身体的な疲れを感じている人が多い一方、支障度合いでは物理的・経済的（費用面や通院・検査負担、余暇行動など）な負担や制限が大きい傾向がみられている。





治療に対する不満点では、治療効果に対する実感のなさ、薬剤費・検査費用などを含めた経済的負担や通院負担が多く、今後の治療薬には、長期的な進行抑制・腎保護効果を求める人が多い結果となっている。

［調査要覧］IgA腎症と医師から診断され、その治療のために、現在医療機関を受診している成人男女277人（最年少20歳、最年長84歳）

［調査実査日］4月14日〜15日

TPCマーケティングリサーチ＝https://www.tpc-cop.co.jp